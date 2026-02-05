Кристин Лагард приветства Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика на ЕЦБ

Председателят на Европейска централна банка Кристин Лагард приветства управителя на Българска народна банка Димитър Радев на първото му участие в заседание по паричната политика на институцията. Заседанието се провежда в Франкфурт, където се намира централата на ЕЦБ.
България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., след като изпълни изискванията за членство и прие еврото като официална валута. Влизането на страната в зоната на единната европейска валута даде право на управителя на БНБ да заеме място в Управителния съвет на ЕЦБ и да участва пряко във вземането на решения по паричната политика на еврозоната.
С участието си в заседанието Радев се включва в ключовия орган, който определя лихвените проценти и стратегическите насоки на паричната политика за страните от еврозоната. Това бележи нов етап за България в рамките на европейската финансова архитектура и по-дълбока интеграция в процесите на икономическо управление на ЕС.