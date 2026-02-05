Лагард предупреди: по-силното евро може да доведе до по-ниска инфлация в еврозоната

По-силното евро спрямо щатския долар може да допринесе за понижаване на инфлацията, заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.
Тя подчерта, че очакванията на ЕЦБ остават инфлацията постепенно да се стабилизира около целевото равнище от 2%, но динамиката на валутния курс също оказва влияние върху ценовите процеси.
В същото време тя уточни, че последното поскъпване на еврото спрямо долара не представлява извънредно движение, а остава в рамките на обичайните колебания на валутния курс.
Изказването идва в момент, когато финансовите пазари следят внимателно сигналите на ЕЦБ за бъдещата ѝ политика, а движението на валутите остава важен фактор за цените на енергията, суровините и вноса в еврозоната.