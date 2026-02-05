Лагард предупреди: по-силното евро може да доведе до по-ниска инфлация в еврозоната

По-силното евро спрямо щатския долар може да допринесе за понижаване на инфлацията, заяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Тя подчерта, че очакванията на ЕЦБ остават инфлацията постепенно да се стабилизира около целевото равнище от 2%, но динамиката на валутния курс също оказва влияние върху ценовите процеси.

„По-силното евро може да доведе до понижение на инфлацията над текущите очаквания“, посочи Лагард.

В същото време тя уточни, че последното поскъпване на еврото спрямо долара не представлява извънредно движение, а остава в рамките на обичайните колебания на валутния курс.

„Последните печалби на еврото спрямо долара са в голяма степен в съответствие с общата средна стойност на този обменен курс“, добави тя.

Изказването идва в момент, когато финансовите пазари следят внимателно сигналите на ЕЦБ за бъдещата ѝ политика, а движението на валутите остава важен фактор за цените на енергията, суровините и вноса в еврозоната.