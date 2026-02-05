НА ЖИВО
          Лавров: Действията на САЩ не съответстват на думите им за сътрудничество с Русия

          5 февруари 2026 | 10:20
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Някои действия на Съединените щати не съответстват на публичните изявления за възможности за икономическо сътрудничество с Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

          По думите му наскоро приет американски документ за Куба обявява извънредно положение заради заплаха за интересите на САЩ в Карибския регион, включително поради политика на Русия, което според него противоречи на заявките за бъдещо сътрудничество.

          „Това някак си не се вписва съвсем в светлото бъдеще на нашето икономическо и инвестиционно сътрудничество“, заяви Лавров.

          Той коментира и енергийната политика, като подчерта, че на много държави се оказва натиск да ограничат покупките на руски енергоносители, докато паралелно се предлага алтернатива в лицето на американски петрол и втечнен природен газ.

          Лавров заяви също, че Москва е била изненадана от новите санкции срещу руските петролни компании след проведени разговори между двете страни.

          „Санкциите останаха в сила, а освен това за първи път бяха наложени нови, много строги ограничения срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ няколко седмици след срещата в Анкъридж“, посочи той.

          По думите му Русия е подкрепила предложенията на САЩ, свързани с търсенето на решение на украинската криза, като в Москва са очаквали последващи стъпки в посока диалог, но вместо това са били обявени нови санкции.

