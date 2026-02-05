Лидери на европейски държави поддържат тайни контакти с Москва, въпреки официалната си твърда позиция, разкри руският министър на външните работи Сергей Лавров. Според първия дипломат на Руската федерация, западните политици сами търсят комуникация, но настояват тези взаимодействия да останат скрити от обществеността.

В изявление, цитирано от водещи информационни агенции, Лавров описва двойствения подход на европейската дипломация. „Имаме контакти с някои европейски лидери. Те се обаждат и молят да не се обявяват тези разговори. Някои се появяват тук и тайно“, посочва руският външен министър, подчертавайки разминаването между публичната реторика и реалните дипломатически сондажи.

Европа в „собствения си капан“

Според оценката на Москва, Европейският съюз се намира в сложна ситуация, предизвикана от собствената му безкомпромисна реторика. Лавров твърди, че в частните разговори посланията на европейците не се различават съществено от публичните, като се чуват призиви от типа: „Да приключваме с това“ и „Трябва да се направи нещо“. Проблемът, според него, е в липсата на гъвкавост в официалните позиции.

„Не виждам никаква позиция от страна на Европа. Те попаднаха в собствения си капан: заеха безкомпромисна позиция – „стратегическо поражение на Русия“, „Украйна не може да загуби“, „Русия не може да победи“, в противен случай „Европа ще загуби авторитета си“, коментира Лавров.

Тезата за задкулисни преговори се подкрепя и от информация във френската преса. Изданието L’Express съобщи за визита на дипломатическия съветник на френския президент Еманюел Бон, който „незабележимо“ е посетил Москва на 3 февруари. Целта на посещението е била среща с помощника на руския президент Юрий Ушаков, като основна тема е била ситуацията в Украйна. По данни на Bloomberg, мисията на Бон е била насочена към убеждаване на Кремъл, че Европа трябва да участва във вземането на решения, касаещи сигурността на континента.

Критика към Зеленски и перспективите за мир

Сергей Лавров отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, изразявайки съмнение в желанието му за постигане на мирно споразумение. В интервю за телевизия Ар Ти руският министър заяви: „Всякакъв мир (в Украйна) ще означава край на политическата му кариера и възможно – не само на политическата“.

Коментирайки скорошните изявления на Зеленски след разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Лавров отбеляза: „След разговора си с Марк Рюте Зеленски каза, че е готов за компромиси, но и Русия трябва да е готова за компромиси. Смятам, че е бил откровен. Според мен обаче думата „съвест“ и Зеленски са две несъвместими неща. Той не мисли за нищо друго освен за собственото си оцеляване“.

Дипломатически ходове и гаранции за сигурност

Дискусиите около потенциалното уреждане на конфликта продължават на различни нива, включително чрез преговори в Абу Даби. Лавров обаче изрази скептицизъм относно украинската позиция в тези разговори. „Не зная какво ще бъде предложено на нашата делегация в Абу Даби. Обсъждахме с тях онези гаранции за сигурност, за които Марк Рюте говори вчера в Украинската рада в Киев. Ако това е, с което украинците са дошли в Абу Даби, то това е още едно потвърждение, че Зеленски не иска мир“, подчерта той.

Руският външен министър акцентира и върху ролята на САЩ и Европа в преговорния процес. Той отбеляза, че Москва е подкрепила определени предложения на Вашингтон, но обвини европейските партньори в опити за саботаж. „Диалогът продължава. Подкрепихме предложенията на САЩ, а европейците незабавно се втурнаха към Вашингтон, за да преиначат, да изменят американската инициатива, която бе одобрена от руския президент Владимир Путин. И те все още се стараят да преиначат тази инициатива“, заяви Лавров.

В заключение, Москва ясно очерта своите червени линии относно бъдещи споразумения. Русия е готова да приеме международни гаранции за сигурност за Украйна, но само ако страната е приятелски настроена към Москва. „Ако целта е да се запази режимът в част от територията на бившата Украйна и да се продължи да се използва този режим като плацдарм за отправянето на заплахи срещу Русия, тогава […] такива гаранции едва ли ще осигурят надежден мир“, категоричен бе Сергей Лавров, добавяйки, че Кремъл е отворен за договори за колективна сигурност, които зачитат интересите на Русия.