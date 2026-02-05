НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          5 февруари 2026 | 13:20
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява специализирана система за подпомагане на пътници с увреден слух. Аеропортът интегрира Bluetooth технологията Auracast, която позволява изпращането на полезна информация и съобщения за полетите директно към слуховите апарати и смартфоните на пътуващите.

          Иновативното решение цели да подобри достъпността и комфорта в натоварената летищна среда. По данни на световни здравни организации, почти един на всеки пет души в глобален мащаб – или над 1,5 милиарда души – живее с различна степен на загуба на слуха. За тези пътници възприемането на съобщения от високоговорителите на фона на общия шум в терминалите често представлява сериозно предизвикателство.

          Технологията Auracast функционира като аудио система за излъчване, която прехвърля звука от гишетата директно към личните устройства на пътниците. Този процес е аналогичен на приемането на телефонно обаждане или слушането на музика, като елиминира околния шум. Съвместимите устройства включват съвременни смартфони, като моделите на Pixel и Samsung, както и модерни слухови апарати.

          Новата система вече е инсталирана на гейтовете A16 и A17 в Терминал 1 на летището. Проектът предвижда двумесечен период, в който партньорите ще събират обратна връзка както от пътниците, така и от персонала. Целта е да се оцени реалното въздействие на технологията върху удобството и цялостното преживяване на клиентите.

          Инициативата се реализира под ръководството на Sittig Technologies в партньорство с оператора Fraport и Университета за приложни науки във Франкфурт. Тя подкрепя и концепцията за „тихо летище“, при която честите и понякога натрапчиви общи съобщения по високоговорителите се заменят с персонализирани директни известия.

          Александър Лаукенман, старши изпълнителен вицепрезидент по авиацията във Fraport AG, коментира значението на новата услуга: „Като оператор на летището, ние искаме нашите пътници да се чувстват комфортно и спокойни в нашите терминали. Чрез предоставянето на ясни, персонализирани съобщения директно в слуховите устройства на пътниците, ние предлагаме още една атрактивна услуга като същевременно правим важна крачка към по-приобщаващо летище.“

          От технологична гледна точка, внедряването на Auracast бележи промяна в начина на комуникация в големите транспортни хъбове. Йоханес Ситиг, главен изпълнителен директор на Sittig Technologies в САЩ, подчертава ролята на летището като иноватор.

          „Auracast променя фундаментално начина, по който работят съобщенията на летищата. Гордеем се, че си сътрудничим с летище Франкфурт като пионер, водени от ясната визия за по-приобщаващо и ориентирано към пътниците пътуване. Заедно превръщаме автоматизираните и ръчните съобщения на гейтовете в директна, персонализирана аудио услуга, доставяна направо на устройствата на пътниците“, заявява Ситиг.

          Вашият коментар
