Левски продължава да чака Марселино Кареасо

Трябва да вземем колкото се може по-бързо Марселино Кареасо, категорични са феновете на Левски след мача с Лудогорец за BET.bg Суперкупа на България. Това обаче може и да не се случи така, както те искат. Причината е, че на „Герена“ все още нямат яснота около датата, на която трябва да се появи, за да финализира преговорите си с клуба.

Както е известно, Кареасо бе чакан в понеделник, но това не се случи. Причината е, че съпругата му се оказа с черен печат в паспорта за ЕС, защото е пресрочила правото си на пребиваване в съюза. И сега трябва да си изчисти този проблем. Кареасо пък бил категоричен, че не иска да дойде без нея, защото се чувствал по-спокоен в нейното присъствие.

От Левски се надяват, че нещата ще приключат скоро, но не е ясно дали това ще стане до края на тази седмица, или през следващата.