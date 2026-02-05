НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон събра европейските лидери в Париж за подготовка на ключова среща на ЕС

          Френският президент Еманюел Макрон посрещна в Париж Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща

          5 февруари 2026 | 14:47 420
          Еманюел Макрон
          Еманюел Макрон
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Разговорите в Елисейския дворец са насочени към сигурността на Европа, войната в Украйна и бъдещата икономическа конкурентоспособност на Съюза

          Френският президент Еманюел Макрон посрещна в Париж председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антониу Коща, като основната тема на разговорите беше подготовката на предстояща среща на лидерите на Европейския съюз, войната в Украйна и въпросите на европейската сигурност.

          Макрон проведе отделни срещи на четири очи с Фон дер Лайен и Коща в Елисейския дворец, като основната цел е подготовката на неформалната среща на върха на ЕС, насрочена за 12 февруари.

          Очаква се форумът да бъде посветен основно на повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз, като участие ще вземат и бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета. Сред ключовите теми ще бъдат бъдещето на единния европейски пазар и дългосрочните стратегически приоритети на Съюза.

          Ал-Шараа и Макрон обсъдиха стабилизацията на Сирия и споразумението със Сирийските демократични сили Ал-Шараа и Макрон обсъдиха стабилизацията на Сирия и споразумението със Сирийските демократични сили

          По време на разговорите в Париж са били обсъдени още въпросите на сигурността и отбраната, продължаващата подкрепа за Украйна, както и по-широките предизвикателства пред европейския суверенитет.

          Срещите се провеждат в момент на засилващ се дебат в Европа относно възможността за възстановяване на диалога с Русия.

          По-рано през седмицата се появиха информации, че главният дипломатически съветник на Елисейския дворец Еманюел Бон е провел среща в Москва с руския представител Юрий Ушаков, което засили спекулациите за опити на Франция да възстанови комуникационни канали с Москва. Кремъл обаче заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече подобно пътуване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

