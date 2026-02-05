НА ЖИВО
          Манчестър Сити се класира за финала на Карабао Къп

          До края на двубоя и двата тима имаха възможности, но до нови голове не се стигна

          5 февруари 2026 | 00:07 110
          Манчестър Сити се класира за финала на Карабао Къп, след като спечели реванша от 1/2-финалите срещу Нюкасъл на „Етихад“ с 3:1. „Гражданите“ продължават напред след общ резултат от двата мача 5:1 и ще срещнат Арсенал на „Уембли“.

          Още в 7-ата минута Манчестър Сити поведе в резултата. Омар Мармуш бе изведен зад отбраната по страхотен начин от Фил Фодън. Египтянинът не си поведе по най-добрия начин топката и Дан Бърн стигна пръв до нея, но я прати право в Мармуш и тя влетя в мрежата.

          Две минути след това Нюкасъл можеше да изравни, след като Джо Уилък остана сам срещу Джеймс Трафорд. Стражът на “гражданите” обаче показа добра реакция и не допусна да бъде преодолян.

          В следващите минути отборът на Пеп Гуардиола бе по-активен, но не успя да стигне до второ попадение.

          Антъни Гордън имаше възможност да върне интригата в сблъсъка. Английският национал остана очи в очи срещу Трафорд, който спаси.

          Домакините отбелязаха второ попадение в 29-ата минута. Тижани Райндерс напредна и намери Антоан Семеньо в пеналтерията. Ганаецът центрира, Аарон Рамсдейл се размина с топката, а Киърън Трипиърс не изчисти добре, което позволи на Мармуш да се разпише от близко разстояние.

          Три минути по-късно резултатът вече бе 3:0 в полза на Сити. Отново Райндерс изнесе и пусна към Семеньо. Той се опита да преодолее Бърн, получи се рикошет и кълбото попадна на пътя на Райндерс, който вкара с удар в средата на вратата.

          Лошите новини за Еди Хау продължиха и в 43-ата минута Антъни Гордън бе принудително заменен, след като получи контузия в бедрото.

          Две минути след старта на втората част се откри добър шанс пред резервата Йоан Уиса. Нападателят стреля обаче изключително неточно.

          В 58-ата минута Райндерс можеше да отбележи втория си гол в срещата, но опитът му бе неточен.

          Четири минути по-късно “свраките” върнаха едно попадение след прекрасен индивидуален пробив на Антъни Еланга. Ударът на шведския национал срещна десния страничен стълб преди да влети в мрежата.

          Харви Барнс прати топката в мрежата на Трафорд за втори път в 68-ата минута, но бе отсъдена засада на Йоан Уиса, който асистира за попадението.

          Две минути по-късно “джордитата” създадоха още едно положение. Този път Еланга пропусна от близко разстояние.

          В 76-ата минута Нико О’Райли открадна топката от Джейкъб Рамзи, а Мармуш прати топката в мрежата. Съдията Тони Харингтън отсъди нарушение на О’Райли.

          До края на двубоя и двата тима имаха възможности, но до нови голове не се стигна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

