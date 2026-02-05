Мъри даде играч на Ботев (Пд)

Ботев (Пловдив) и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано, съобщиха „жълто-черните“.

19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен при „канарчетата“ за срок от 1 година.

Младият футболист проведе подготовка с „канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.

Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.

„ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Станимир Стоилов и Гьозтепе в преследването на поставените цели“, добавиха „жълто-черните“.

