Маринов: Защо когато е регистрирана НПО на убитите до хижата „Петрохан“ Рашков закри РУ-Годеч?

Бившият министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС Младен Маринов призова случаят в „Петрохан“ да не се политизира.

- Реклама -

Той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация.

„Трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили през 2022 година – например, Бойко Рашков е закрил районното в Годеч, а „Гранична полиция“ е изтеглена от града.

Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите – да ги дадат и тогава“, коментира Маринов, предаде БНР.

По думите му може престъплението въобще да не е свързано с тази дейност.

„Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи“, допълни Младен Маринов.