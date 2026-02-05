НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияКрими

          Маринов: Защо когато е регистрирана НПО на убитите до хижата „Петрохан“ Рашков закри РУ-Годеч?

          Той защити работата на МВР и призова случая в "Петрохан" да не се политизира

          5 февруари 2026 | 14:22 3657
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Бившият министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС Младен Маринов призова случаят в „Петрохан“ да не се политизира.

          - Реклама -
            
            

          Той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация.

          „Трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили през 2022 година – например, Бойко Рашков е закрил районното в Годеч, а „Гранична полиция“ е изтеглена от града.

          Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите – да ги дадат и тогава“, коментира Маринов, предаде БНР.

          По думите му може престъплението въобще да не е свързано с тази дейност.

          „Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи“, допълни Младен Маринов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          Росица Николаева -
          В завода са осигурени нови поръчки и работа за хората
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Други

          Отново облачно и дъждовно време в страната в петък, 6 февруари

          Пламена Ганева -
          Валежи, ниска облачност и риск от поледици ще определят обстановката в голяма част от България.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions