Разследването на тройното убийство и опожарената хижа в местността „Петрохан“ предизвиква множество спекулации, вариращи от сектантски ритуали до педофилски скандали.

- Реклама -

В разговор с журналиста Катя Илиева от „Евроком“, Мария Карагьозова отхвърли официално лансираните в публичното пространство версии и насочи вниманието към организирана престъпна дейност, свързана с производство и трафик на синтетични наркотици.

Според Карагьозова, експерт по национална сигурност и правосъдие, изтичането на информация към широката общественост, фокусирано върху „педофилия“ или „сектантска схема“, е повърхностно обяснение за престъпление с такъв мащаб. Тя изрази мнение, че три трупа и опожарена сграда говорят за много по-сериозни интереси.

„Връзките, които аз обосновано бих могла да направя и предположа мене лично ме насочват на хипотезата, че тук става въпрос за производство, съхранение и трафик на наркотици, като визирам основно амфетамини, така наречената синтетична дрога“, заяви Карагьозова.

Стратегическото значение на локацията

Анализът на случая не може да бъде направен без отчитане на географското разположение. Местността попада в ключов маршрут за незаконен трафик. Карагьозова подчерта, че самото местоположение на хижата е част от пътя на трафика не само за наркотици, но и за нелегална миграция, оръжия и културни ценности от Южна и Източна Европа към Западна Европа.

„Това са едни и същи канали“, уточни тя, допълвайки, че граничните пунктове като Стразимировци и района към Видин и Кула са основни артерии за тази дейност.

Вътрешни конфликти и политически връзки

По отношение на физическите извършители и мотивите, хипотезата на Карагьозова е за вътрешно разчистване на сметки в престъпната група. Възможно е издирваното лице да е елиминирало останалите поради загуба на доверие или защото са станали „ненадеждни“. Другият вариант е йерархична чистка от по-високите нива на организираната група заради „прекомерна автономност“ на въпросната подгрупа.

В разговора бяха намесени и знакови имена от политическия и криминалния свят. Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“. Тя припомни и стари партньорства, включващи политически фигури.

„Издирваното лице… както и Росен Закс, е съосновател с Кирил Петков на сдружението ‘Корал’“, отбеляза тя, като допълни, че подобни факти често биват неглижирани в публичния дебат.

Планината като прикритие

Случаят в „Петрохан“ бе съпоставен с убийството на Алексей Петров, което също бе извършено в планинска местност. Според Карагьозова българските планини, и конкретно Витоша, са се превърнали в средище на групи, които използват труднодостъпния терен за престъпна дейност под прикритието на природозащитници или пещерняци.

Тя даде пример за схема с привидно изоставени хижи: „Има хижа, която е на Витоша, безлюдна, в която работят едни сървъри, захранени с ток, незаконно закачен за електропреносната мрежа… И в тази безлюдна сграда работят едни сървъри, които денонощно копаят биткойни.“

По думите ѝ, тези групи разполагат с изключителна физическа и техническа подготовка, включително скъпа апаратура и 3D скенери за земни пластове. Карагьозова изрази скептицизъм, че истината за убийствата ще излезе наяве, прогнозирайки, че на обществото ще бъде представена „удобна версия“.

Чуйте целия разговор с Мария Карагьозова по-горе.