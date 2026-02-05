Мащабно прекъсване на електрозахранването блокира нормалния ритъм на живот в значителна част от югозападния германски град Щутгарт. За сериозния инцидент съобщиха местните полицейски власти, цитирани от агенция ДПА.

- Реклама -

Внезапното спиране на тока предизвика затруднения в трафика, след като част от светофарните уредби в града престанаха да функционират. Това наложи спешната намеса на органите на реда, които изпратиха полицейски патрули на терен, за да регулират движението ръчно и да предотвратят пътни произшествия в засегнатите райони.

Техническият срив се отрази и на бизнес средата в града. Интернет услугите и комуникациите в множество офиси бяха временно прекъснати, което затрудни работния процес. Говорител на полицията уточни, че към момента конкретните причини за спирането на електроподаването остават неизвестни.

Операторите на електропреносната мрежа в региона все още не са излязли с официално становище и не са предоставили подробности относно естеството на аварията или очакваното време за възстановяване на захранването.

Щутгарт е ключов административен и икономически център в Германия. Градът е столица на провинция Баден-Вюртемберг и има население от около 600 000 души. Той е важно седалище на редица държавни институции, както и на големи индустриални гиганти и компании, уточнява БТА.