НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:42 Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияИкономика

          Матиас Корман: България бележи сериозен напредък по пътя към ОИСР и еврозоната

          Икономическият преглед за 2025 г. отчита растящ жизнен стандарт, но предупреждава за фискални и демографски рискове

          5 февруари 2026 | 17:03 4610
          BGNES
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          България демонстрира устойчиво развитие и значителен напредък в процеса на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), въпреки динамичната политическа обстановка през последните четири години. Тази висока оценка даде генералният секретар на ОИСР Матиас Корман при официалното представяне на доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“ в сградата на Министерския съвет.

          - Реклама -
            
            

          По време на събитието в Гранитна зала, на което присъстваха премиерът в оставка Росен Желязков, министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев и министърът на икономиката в оставка Петър Дилов, Корман изрази оптимизъм за финализирането на процеса.

          „Високо оценяваме вашия продуктивен ангажимент на вашето правителство за напредъка за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Много добър е напредъкът. Надявам се да го доведем до успешен край до края на годината“, заяви той.

          Корман акцентира върху факта, че въпреки честата смяна на правителства, страната е успяла да постигне надпартиен консенсус и стабилност в преследването на тази стратегическа цел. Администрацията получи признание за ефективно свършената работа по техническите параметри на присъединяването.

          Икономическият анализ на организацията отчита положителни тенденции по отношение на благосъстоянието на населението. „Жизненият стандарт в България се доближи до този на страните членки на ОИСР“, посочи Корман, уточнявайки, че средният БВП на глава на населението е достигнал 64% от този на държавите в клуба.

          В доклада се обръща внимание и на интеграционните процеси на страната в европейските структури. Отбелязвайки, че България е пълноправен член на Шенгенското пространство, председателят на ОИСР подчерта важността на предстоящото приемане на единната европейска валута. Очакванията са, че влизането в еврозоната ще стимулира инвестиционния климат и ще повиши заетостта.

          Въпреки положителната посока на развитие, ОИСР отправя и предупреждения относно необходимостта от балансирана фискална политика. Инфлацията, макар и забавена, остава малко по-висока от средната за страните в еврозоната. Корман отбеляза, че българската продуктивност остава сравнително ниска и призова за внимание към бюджетните параметри.

          „Социалните трансфери ще се увеличат по-бавно. Фискалната политика трябва да бъде овладяна. Бюджетният дефицит очакваме да бъде 3,9% въпреки силната икономика“, прогнозира той. Сериозно предизвикателство пред публичните финанси остава демографската картина.

          „Очакваме пенсионният дефицит да остане над 4% от БВП“, допълни Корман, визирайки нарастващия натиск от застаряващото население.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда

          Златина Петкова -
          "Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда."
          България

          Ивелин Михайлов пред Евроком: Взимаме между 30 и 50 депутата (видео)

          Венелина Иванова -
          Сарафов е нелегитимен още с назначаването си, но след лятото 2025 е тотално нелегитимен
          Други

          Първият робот бариста с изкуствен интелект в Европа заработи в София

          Михаил Георгиев -
          В Kaufland „Малинова долина“ беше представен първият в Европа робот бариста с изкуствен интелект, който приготвя персонализирано кафе като част от иновативната концепция One Stop Shopping.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions