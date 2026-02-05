НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Медведев: Възможностите на САЩ като глобален хегемон са изчерпани

          5 февруари 2026 | 10:55
          Пламена Ганева
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че потенциалът на Съединените щати като световен хегемон е изчерпан, като според него международната система навлиза в нов етап на развитие.

          Медведев коментира, че в началото на 2026 г. започват да се реализират сценарии, които доскоро са изглеждали като фантастични или конспиративни теории.

          „Започнаха да се сбъдват най-необичайните, дори абсурдни прогнози за развитието на света, затова конспиративните теории понякога изглеждат като най-точната футурологична доктрина на нашето време“, заявява той, цитиран от руски медии.

          Сред примерите Медведев посочва хипотетичната концепция за създаване на технократска държава в Северна Америка, в която властта би била концентрирана в ръцете на инженери и технологични елити.

          По думите му САЩ вече не разполагат с достатъчно ресурс, за да поддържат еднополюсен световен ред, като според него и представители от екипа на президента Доналд Тръмп започват да признават тази реалност и да търсят по-прагматичен подход във външната политика.

