Мелания Тръмп: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че поддържа връзка с екипа на руския президент Владимир Путин, за да съдейства за връщането на украински деца, отведени на руска територия след началото на войната. Пред журналисти в Белия дом тя потвърди, че инициативата ѝ вече е в активна фаза.

„Работя по въпроса и сме в процес на действие. Надявам се да постигнем успех много скоро."

Мелания Тръмп не разкри подробности относно разговорите между нейните представители и руската страна, но от Белия дом потвърдиха, че тя лично е изпратила писмо до Владимир Путин, предадено от съпруга ѝ — президентът Доналд Тръмп — през август миналата година. Писмото е било посветено именно на съдбата на украинските деца.

Според официална информация, 15 деца вече са върнати в Украйна, откакто първата дама започва своята кампания, като 7 от тях са се прибрали през декември.

Украйна обвинява Русия, че най-малко 19 000 украински деца са били изведени на руска територия или в окупираните региони без съгласието на техните семейства след началото на инвазията през февруари 2022 г. Москва отхвърля обвиненията, заявявайки, че става дума за евакуация с цел защита на децата от бойните действия.

Темата за децата остава чувствителна на фона на продължаващата война. Вчера руски и украински представители определиха като „продуктивни“ разговорите, проведени в Абу Даби с посредничеството на САЩ, насочени към намиране на изход от конфликта, който продължава вече близо четири години.

Междувременно Мелания Тръмп, която рядко участва в публични прояви по време на втория мандат на съпруга си, се срещна в Белия дом с освободените от палестинската групировка „Хамас“ израелско-американски заложници Кийт и Авива Зигел.