Мерц: Опасенията от ескалация на конфликта с Иран доминират разговорите в Персийския залив

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че опасенията от по-нататъшна ескалация на конфликта с Иран са били основна тема по време на посещението му в страните от Персийския залив, предаде Ройтерс.

На пресконференция в Доха той подчерта, че по време на срещите му в региона е била изразена сериозна тревога от възможно задълбочаване на кризата.

„Във всички мои разговори вчера и днес беше изразена голяма загриженост от по-нататъшно ескалиране на конфликта с Иран“, заяви германският канцлер.

Мерц призова Техеран да прекрати това, което определи като агресивни действия, и да се върне към преговори, като увери, че Германия ще работи за деескалация и стабилност в региона.

В рамките на обиколката си канцлерът посети и Саудитска Арабия, където в Рияд се срещна с престолонаследника Мохамед бин Салман. Основен акцент в разговорите е било разширяването на икономическото сътрудничество.

Сред обсъжданите теми са били енергетиката, технологиите, цифровата инфраструктура, медицината, изкуственият интелект и отбраната, като се подготвя и споразумение за стратегическо партньорство в сферата на сигурността и енергетиката.

Съобщава се също, че износът на оръжие за Саудитска Арабия, който беше ограничен заради конфликта в Йемен, може постепенно да бъде нормализиран, като страната проявява интерес към военнотранспортни самолети A400M.