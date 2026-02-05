Властите продължават издирването на Ивайло Калушев, собственик на бившата хижа „Петрохан“, чието изчезване повдигна завесата към тревожна история, засягаща малолетно дете. Мъжът е в неизвестност от неделя, когато е изпратил загадъчен СМС до майка си. В съобщението той споменава името на момче – Леон, на което „трябвало да помогне“. Разследването разкрива, че детето е живяло с изчезналия Калушев в обекта, добил популярност като „хижата на ужасите“.

Сигнали за опасност още през 2024 година

Тревогите за съдбата на 8-годишния Леон не са нови. В средата на юни 2024 г. бабата и дядото на момчето – В. и Кр. Попови от Плевен, подават сигнал до Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). В него те алармират, че внукът им е в риск и е поставен в зависимост от Калушев, известен сред последователите си като „лама“ и водач на групата „Рейнджърите“.

Социалните служби реагират незабавно, търсейки Леон в дома на родителите му. Ситуацията обаче се усложнява, след като майката на детето – Албена, подкрепена от сестра си, оказва сериозен натиск върху своите родители. Под заплахата за пълно прекратяване на отношенията, само три дни след сезирането на институциите, Попови оттеглят сигнала, което води до прекратяване на работата по случая.

Хронология на промяната

Проблемите започват още през октомври 2023 г., когато второкласникът е отписан от елитно столично училище, за да бъде преместен в частно учебно заведение извън София. Това училище поддържа активно сътрудничество с школата за приключения „Роук“, ръководена от Ивайло Калушев – опитен водолаз, алпинист и пещерняк.

Първата среща на семейството с новия „наставник“ е през ноември 2023 г. в село Лозенец, докато детето е на лагер с „Рейнджърите“ в село Кости. На срещата присъстват Калушев и други момчета. Дядото, Кр. Попов, описва смразяваща промяна в поведението на внука си:

„На срещата Леон не прояви емоция, което не е обичайно при наши срещи, доближи се каза „здравей“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане, без прегръдка“.

Силно притеснени, възрастните хора пътуват до София, за да изразят несъгласието си с влиянието на „Рейнджърите“ върху внука им. В сигнала си до ДАЗД дядото посочва:

„Изразих опасения, че той е в нерегламентирана зависимост от хора, които нямат право да упражняват контрол върху детето, след което казах на майката, че ще направя проучването, притеснен от мъжкия пол на състава и огромната промяна в поведението на Леон“.

Изолация и пътувания до Изтока

След този разговор контактът е прекъснат. Семейството разкрива, че Леон е пътувал с Калушев за 14 дни в Непал, след като родителите са подписали нотариално заверено пълномощно. Детето започва да отсъства от дома с месеци, пропускайки семейни празници като Коледа, Нова година и дори рождения си ден на 11 февруари. Според бабата и дядото момчето е станало агресивно, затворено и физически отслабнало. По-малкото 5-годишно братче също страдало от раздялата, споделяйки, че батко му щял да остане завинаги в хижата в „Петрохан“. В началото на лятото на 2024 г. надеждите на възрастните хора да видят внуците си са попарени окончателно от майката, която заявила, че Леон няма да се прибира.

Философията на „Лама“ Калушев

Разследването показва, че Леон не е единственото дете в бившата хижа. Повечето възпитаници са момчета от същото частно училище, известно с работа върху психологическото развитие. Самият Калушев проповядва, че държавната образователна система е вредна. На първия учебен ден през 2019 г. школата „Роук“ публикува следното послание: „Изказваме най-искрени съболезнования по случай първия учебен ден на всички деца (а и на техните родители), които са жертва на една напълно счупена и неработеща образователна система. Хора, събудете се! Дори и ние да сме се повредили, нека поне децата ни имат шанс в този напълно объркан свят. Алтернативи винаги има, ако в нас има смелост, достойнство и мъдрост.“

С подобни теории и увлечение по източни религии и будизъм, той успява да спечели доверието на заможни родители. Данните сочат, че Калушев е имал обучителен бизнес и в Мексико.

Връзки с елита

Общественият интерес към случая се засилва и от разкритията за контактите на групата. Общинският съветник Ваня Григорова публикува информация, че сред спонсорите на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ – организация, създадена от Калушев и убитите в „Петрохан“ лица – фигурират имена като кмета на София Васил Терзиев, Саша Безуханова и Атанас Симеонов. Страниците на школата и агенцията в социалните мрежи следват профили на големи фондации като „Америка за България“ и Move BG.

Докато разследването на тройната смърт и изчезването на Калушев (вероятно с 16-годишен младеж) продължава, въпросите за безопасността на децата, попаднали под влиянието на „Рейнджърите“, остават отворени.