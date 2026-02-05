НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Крими

          Митов разпореди проверка на организацията, свързана с хижата в „Петрохан“

          5 февруари 2026 | 14:12 1057
          Снимка: БГНЕС
          Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена пълна проверка по твърдения, появили се в медиите и интернет, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, съобщиха официално от Министерството на вътрешните работи.

          Решението идва след информацията, че тримата мъже, открити мъртви край хижа „Петрохан“, са били членове на въпросната неправителствена организация.

          Проверката има за цел да установи както фактите около подадените сигнали, така и дали и как са реагирали компетентните структури на МВР през последните години.

          Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с изнесените твърдения, уточняват от ведомството.

          Обхватът на проверката ще покрива периода от 2022 година до настоящия момент. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ към Главна дирекция „Национална полиция“, като в процеса ще бъдат включени и други ключови звена на вътрешното министерство.

          В проверката ще участват още:

          Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), Главна дирекция „Гранична полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“, както и други структури при необходимост.

          От министерството не посочват срок за приключване на проверката, но подчертават, че целта е да бъде направен пълен анализ на постъпвали сигнали, действията на институциите и евентуални пропуски, ако такива бъдат установени.

