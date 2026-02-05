НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоЕвропаПолитика

          Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Анкара на 11 февруари

          5 февруари 2026 | 15:05 140
          Пламена Ганева
          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара на 11 февруари, потвърди говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис.

          Очаква се Министерството на външните работи на Гърция да представи в следващите дни подробности за програмата и темите на разговорите, съобщава вестник „Катимерини“.

          Според Маринакис Гърция влиза в диалога на високо равнище с увереност и ясна дипломатическа позиция, ръководена от международното право.

          „Гърция подхожда към този диалог с вяра и увереност, както винаги ръководена от международното право и без абсолютно никакво намерение да отстъпи“, заяви той на пресконференция в Атина.

          Говорителят отново подчерта позицията на Атина, че между двете държави съществува само един основен спор — определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шелф.

          „Имаме само едно различие с Турция и никога няма да поставяме на масата въпроси, свързани със суверенитета или нашите червени линии“, добави Маринакис.

          Обявяването на срещата идва след напрежение, породено от изявление на Мицотакис, че Гърция има неотменимо право да разшири териториалните си води до 12 морски мили, когато сметне момента за подходящ. Турското министерство на отбраната реагира остро на това изказване.

          Очаква се срещата в Анкара да бъде важен тест за продължаването на диалога между двете съседни държави.

