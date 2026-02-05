НА ЖИВО
          Москва застана зад ръководството на Република Сръбска и обвини Запада в опити за дестабилизация

          5 февруари 2026 | 00:42 270
          Снимка: БГНЕС
          Русия изрази солидарност с ръководството на Република Сръбска, ентитет в състава на Босна и Херцеговина, което, по думите на Москва, „достойно се противопоставя на натиска на Запада“. Това заяви официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова.

          По думите ѝ западни държави прибягват до „изкуствено провокиране на вътрешнополитическо напрежение“ в Босна и Херцеговина и до намеса във вътрешните работи на страната.

          „Солидарни сме с патриотичното ръководство на Република Сръбска, което твърдо и с достойнство устоява на външния натиск“, подчерта Захарова.

          Коментарът ѝ е свързан с частичните повторни президентски избори в Република Сръбска, насрочени за 8 февруари, които според Москва представляват „поредна кампания за дестабилизация на ентитета, инспирирана от Запада“.

          БГНЕС припомня, че лидерът на Съюз на независимите социалдемократи Милорад Додик беше осъден и отстранен от президентския пост преди няколко месеца. Той няма право да заема политически длъжности в продължение на шест години, но нееднократно е заявявал, че основната му цел е независима Република Сръбска.

          През януари Конституционен съд на Босна и Херцеговина постанови, че правителството на Република Сръбска, назначено на 2 септември миналата година, не отговаря на Конституцията.

          Решението е свързано с начина, по който е бил предложен мандатоносителят за съставяне на нов кабинет. Тогавашният министър на земеделието Саво Минич е бил номиниран от Милорад Додик, който по това време се е представял като президент на Република Сръбска, въпреки че вече е бил отстранен с решение на Конституционния съд.

          Съдът подчерта, че всички решения на това правителство в периода от 2 септември до 18 януари, когато Саво Минич подава оставка, противоречат на Конституцията. Случаят допълнително задълбочава политическото напрежение в Босна и Херцеговина, на фона на остри международни реакции и противопоставяне между Москва и западните държави.

