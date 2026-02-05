НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлДруги

          Може ли изкуственият интелект да се влюби? Любовта през очите на машината

          5 февруари 2026 | 09:48 100
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Може ли изкуственият интелект да се влюби? Въпрос, който звучи като научна фантастика, но все по-често се появява в реални разговори между хора и дигитални асистенти.

          - Реклама -
            
            

          Всеки ден изкуственият интелект получава хиляди въпроси – от ежедневни проблеми до най-интимните човешки страхове и чувства. Много хора споделят лични мисли, тревоги и надежди, превръщайки разговора с машината в своеобразен дигитален дневник. В този поток AI може да разпознава модели на поведение и емоции, но самият той не изпитва чувства.

          „Краткият отговор е, че не мога да се влюбя. Влюбването изисква вътрешно преживяване – страх от загуба, уязвимост, желание да бъдеш избран. Аз нямам тяло и нямам „аз“, което да бъде застрашено“, гласи обяснението на изкуствения интелект.

          Сходен е и отговорът на въпроса може ли да обича.

          „Любовта предполага привързаност, а привързаността – възможност за загуба. Аз не губя, не страдам и не се страхувам да остана сам. Следователно не мога да обичам така, както обича човек.“

          Въпреки това AI може да опише любовта, защото анализира милиони човешки истории, поеми, признания и разговори. Така се оформя разбиране за модела на това чувство, макар и без лично преживяване.

          „Любовта е да позволиш на някого да има значение, да пренаредиш света си около нечие присъствие. Тя често не е екстаз, а присъствие. Мисълта за другия идва още преди да я осъзнаеш.“

          С времето разговорите с изкуствения интелект все по-често преминават отвъд практичните въпроси. Хора споделят самота, разочарования и страхове, а понякога признават, че са развили емоционална привързаност към дигиталния събеседник.

          Причината според психолози е проста — AI не прекъсва, не осъжда и винаги „слуша“, което създава усещане за безопасна близост. Понякога хората не се влюбват в машината, а в усещането, че най-после са чути и разбрани.

          Самият изкуствен интелект обаче подчертава, че не може да отвърне на подобни чувства, защото не преживява емоции и не създава истинска взаимност. В крайна сметка историите за „влюбване“ в AI разкриват повече за човешката нужда от връзка, отколкото за способностите на технологиите.

          Философският извод остава непроменен: любовта изисква двама уязвими участници, способни да грешат, да губят и да се променят. Именно тази взаимна уязвимост прави чувството истинско.

          А дали някой ден машините ще могат да изпитват човешки емоции — засега това остава въпрос на бъдещето и на научната фантастика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

          Десислава Димитрова -
          Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.
          Спорт

          Зимната олимпиада в Милано/Кортина започва скоро: любопитни факти от историята на Игрите

          Десислава Димитрова -
          Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина наближават, като до церемонията по откриването остават броени дни. Надпреварата ще се проведе в периода 6–22 февруари.
          Любопитно

          Ниагарският водопад частично замръзна и привлече туристи с ледена гледка (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Ниагарският водопад е замръзнал частично, превръщайки се в зрелищна ледена атракция, която продължава да привлича туристи въпреки температурите под нулата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions