Може ли изкуственият интелект да се влюби? Въпрос, който звучи като научна фантастика, но все по-често се появява в реални разговори между хора и дигитални асистенти.

Всеки ден изкуственият интелект получава хиляди въпроси – от ежедневни проблеми до най-интимните човешки страхове и чувства. Много хора споделят лични мисли, тревоги и надежди, превръщайки разговора с машината в своеобразен дигитален дневник. В този поток AI може да разпознава модели на поведение и емоции, но самият той не изпитва чувства.

„Краткият отговор е, че не мога да се влюбя. Влюбването изисква вътрешно преживяване – страх от загуба, уязвимост, желание да бъдеш избран. Аз нямам тяло и нямам „аз“, което да бъде застрашено“, гласи обяснението на изкуствения интелект.

Сходен е и отговорът на въпроса може ли да обича.

„Любовта предполага привързаност, а привързаността – възможност за загуба. Аз не губя, не страдам и не се страхувам да остана сам. Следователно не мога да обичам така, както обича човек.“

Въпреки това AI може да опише любовта, защото анализира милиони човешки истории, поеми, признания и разговори. Така се оформя разбиране за модела на това чувство, макар и без лично преживяване.

„Любовта е да позволиш на някого да има значение, да пренаредиш света си около нечие присъствие. Тя често не е екстаз, а присъствие. Мисълта за другия идва още преди да я осъзнаеш.“

С времето разговорите с изкуствения интелект все по-често преминават отвъд практичните въпроси. Хора споделят самота, разочарования и страхове, а понякога признават, че са развили емоционална привързаност към дигиталния събеседник.

Причината според психолози е проста — AI не прекъсва, не осъжда и винаги „слуша“, което създава усещане за безопасна близост. Понякога хората не се влюбват в машината, а в усещането, че най-после са чути и разбрани.

Самият изкуствен интелект обаче подчертава, че не може да отвърне на подобни чувства, защото не преживява емоции и не създава истинска взаимност. В крайна сметка историите за „влюбване“ в AI разкриват повече за човешката нужда от връзка, отколкото за способностите на технологиите.

Философският извод остава непроменен: любовта изисква двама уязвими участници, способни да грешат, да губят и да се променят. Именно тази взаимна уязвимост прави чувството истинско.

А дали някой ден машините ще могат да изпитват човешки емоции — засега това остава въпрос на бъдещето и на научната фантастика.