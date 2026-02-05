НА ЖИВО
          Над половината турци искат предсрочни избори, показва ново социологическо проучване

          5 февруари 2026 | 09:27 270
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          54,4% от гражданите на Турция подкрепят провеждането на предсрочни избори, сочи социологическо изследване на агенция ASAL Research. Обратното мнение споделят 38% от анкетираните.

          Проучването е проведено през януари 2026 г., като темата за предсрочен вот продължава да бъде сред водещите в турския политически дебат. Лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел отдавна настоява за насрочване на избори преди редовния им срок.

          Коалиционният партньор на президента Таип Реджеп Ердоган — Девлет Бахчели — отхвърли подобни искания и ги определи като несериозни.

          „Предсрочните избори никога няма да бъдат на дневен ред“, заяви Бахчели, определяйки призивите на опозицията като политическа глупост.

          В отговор Йозел коментира пред местната телевизия „НауТВ“, че подобни изказвания са лишени от логика, припомняйки, че през 2018 г. Бахчели първоначално е отхвърлил идеята за предсрочни избори, но само седмица по-късно сам е предложил провеждането им.

          Междувременно друга социологическа агенция — SONAR Research — отчита още по-силна подкрепа за по-ранен вот.

          „Желаещите предсрочни избори в нашите анкети вече надхвърлят 60%“, заяви ръководителят на агенцията Хакан Байракчъ.

          Така темата за изборите остава ключова в турската вътрешна политика, а обществените нагласи показват растящо недоволство от сегашната ситуация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

