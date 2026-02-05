Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето

В момента в пленарната зала се извършва покушение върху изборните права на българските граждани, живеещи извън Европейския съюз, заявиха представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ по време на брифинг в парламента.

Повод за изявлението е обсъждането в Народното събрание на второ четене да се ограничи броя на изборните секции извън ЕС до 20, което според опозицията ще затрудни достъпа на българите зад граница до упражняване на правото им на глас.

Депутатът Надежда Йорданова призова президентът Илияна Йотова да наложи вето върху текстовете.

„Всичко това съществено ще възпрепятства правата им и нарушава Конституцията, която казва, че българите имат право на всеобщо право на гласуване. Призоваваме президента Йотова да наложи вето.“

От ПП–ДБ отправиха и остри критики към други парламентарни сили. Според депутата Йордан Иванов „Възраждане“ изпълняват политическа поръчка в полза на ГЕРБ и ДПС – Ново начало, като целта била пренареждане на изборните резултати зад граница.

„Ключово тук е избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“ да разберат какви услуги си вършат… Какви други услуги са си вършили освен, че ГЕРБ пазят имунитетите на „Възраждане“ и заедно гласуваха промените в Закона за обществените поръчки за частните болници.“

Темата за бюджета също стана част от изявлението. Надежда Йорданова заяви, че страната има нужда от удължителен бюджет, за да се гарантира нормалното финансиране на държавата до провеждането на избори.