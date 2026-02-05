Напрежението в Каварна ескалира, след като родители заплашиха с протестни действия и затваряне на пътища заради опасността градът да остане без детски лекар. Причината за социалното недоволство е парадоксален бюрократичен казус, който поставя под въпрос практиката на единствения специалист, обслужващ децата от общините Каварна и Шабла.
В центъра на конфликта е д-р Елена Булгар, бесарабска българка, която от години се грижи за малките пациенти в региона. Педиатричният кабинет в града е затворен, след като се оказва, че лекарката внезапно е останала без валидна диплома по специалността според новите административни тълкувания. Ситуацията поставя под риск и функционирането на детското отделение в Многопрофилната общинска болница.
Готовността за гражданско неподчинение е висока, тъй като най-близката алтернатива за болнична помощ е в областния център, който е на значително разстояние.
Казусът с правата на д-р Булгар е заплетен в лабиринт от законодателни промени. Тя е завършила медицина в университета „Николае Тестемицяну“ в Кишинев и специализира педиатрия, като работи като детски лекар в България от пет години.
Според д-р Евгени Чобанов, управител на Медицински център I – Каварна, проблемът се корени в промяна на българското законодателство от 2011 г.
Въпреки че Административният съд в София е постановил Министерството на здравеопазването да отмени заповедта, спираща дейността на кабинета, решението не възстановява автоматично правата на специалиста. Вместо това, съдът дава правомощия на министъра да открие нова процедура по признаване на специалност. В последната си комуникация със здравното ведомство д-р Булгар е информирана, че случаят ѝ все още е в процес на проверка.
В момента, без официално призната специалност по педиатрия, д-р Булгар може да практикува единствено в болничното отделение под надзора на правоспособен специалист. Ситуацията е критична, тъй като завеждащият отделението е на 85 години. В негово отсъствие звеното не може да функционира легално. След бурната реакция на родителите, началникът на отделението е оттеглил молбата си за отпуск, което временно гарантира приема на пациенти, но не решава дългосрочния проблем.
Д-р Чобанов изтъква, че случаят в Каварна е симптоматичен за цялостната криза в общинското здравеопазване.
Кризата с педиатричната грижа не е изолирана само в Каварна. Проблеми с кадровата обезпеченост се наблюдават и в други части на страната. Отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна“ във Варна е пред затваряне от 1 март след подадени оставки на лекари, а болницата в Перник временно преустанови хоспитализацията на деца, насочвайки ги към столични лечебни заведения.