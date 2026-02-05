НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияОбщество

          Напрежение в Каварна: Родители готвят протест заради липсата на педиатър

          „Опасенията ни са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен''

          5 февруари 2026 | 11:37 150
          Снимка: novini.bg
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Напрежението в Каварна ескалира, след като родители заплашиха с протестни действия и затваряне на пътища заради опасността градът да остане без детски лекар. Причината за социалното недоволство е парадоксален бюрократичен казус, който поставя под въпрос практиката на единствения специалист, обслужващ децата от общините Каварна и Шабла.

          - Реклама -
            
            

          В центъра на конфликта е д-р Елена Булгар, бесарабска българка, която от години се грижи за малките пациенти в региона. Педиатричният кабинет в града е затворен, след като се оказва, че лекарката внезапно е останала без валидна диплома по специалността според новите административни тълкувания. Ситуацията поставя под риск и функционирането на детското отделение в Многопрофилната общинска болница.

          Местната общност е силно разтревожена от липсата на алтернатива за медицинска грижа. Мая Колева, един от родителите, описва безизходицата, в която са поставени семействата: „Опасенията ни са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен. Ние сме майки, а сме с вързани ръце – получават се спешни случаи денонощно. Аз съм ходила в спешното в Балчик така през нощта, но бях върната. Докато д-р Булгар през нощта идва да ни прегледа децата“.

          Готовността за гражданско неподчинение е висока, тъй като най-близката алтернатива за болнична помощ е в областния център, който е на значително разстояние.

          „Ако трябва, ще излезем на протест, ще затворим и пътища, само да ни остане докторката в Каварна, защото моето дете, ако пак направи пристъпи, от Шабла до Добрич, ако го закарам, са 75 километра“, категоричен е Васил Ташев.

          Казусът с правата на д-р Булгар е заплетен в лабиринт от законодателни промени. Тя е завършила медицина в университета „Николае Тестемицяну“ в Кишинев и специализира педиатрия, като работи като детски лекар в България от пет години.

          „Изведнъж ми казаха, че програмата, по която аз учех в Молдова, няма съответствие с българската. Моята диплома е призната в България – подадох документи през 2008 г. и тя беше призната през 2010 г.“, обяснява самата лекарка.

          Според д-р Евгени Чобанов, управител на Медицински център I – Каварна, проблемът се корени в промяна на българското законодателство от 2011 г.

          „Кабинетът на педиатъра, в който работи д-р Булгар, беше затворен миналата година след получаването на едно писмо от РЗИ Добрич за това че дипломата ѝ не била съответствала на изискванията към момента на регистрацията в признаване на специалност в България“, уточнява той.

          Въпреки че Административният съд в София е постановил Министерството на здравеопазването да отмени заповедта, спираща дейността на кабинета, решението не възстановява автоматично правата на специалиста. Вместо това, съдът дава правомощия на министъра да открие нова процедура по признаване на специалност. В последната си комуникация със здравното ведомство д-р Булгар е информирана, че случаят ѝ все още е в процес на проверка.

          В момента, без официално призната специалност по педиатрия, д-р Булгар може да практикува единствено в болничното отделение под надзора на правоспособен специалист. Ситуацията е критична, тъй като завеждащият отделението е на 85 години. В негово отсъствие звеното не може да функционира легално. След бурната реакция на родителите, началникът на отделението е оттеглил молбата си за отпуск, което временно гарантира приема на пациенти, но не решава дългосрочния проблем.

          Д-р Чобанов изтъква, че случаят в Каварна е симптоматичен за цялостната криза в общинското здравеопазване.

          „Липсата на кадри става все по-тежка. Повече от 15 г. се повтаря, че общинските болници са много и са излишни, но на практика се разкриват нови частни лечебни заведения с нови легла. А всички те са в областните градове – така общинските са лишени от възможността да работят адекватно на нуждите на населението“, коментира управителят.

          Кризата с педиатричната грижа не е изолирана само в Каварна. Проблеми с кадровата обезпеченост се наблюдават и в други части на страната. Отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна“ във Варна е пред затваряне от 1 март след подадени оставки на лекари, а болницата в Перник временно преустанови хоспитализацията на деца, насочвайки ги към столични лечебни заведения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Спорна сделка в градския транспорт: София купува стари автобуси за над 2 млн. евро

          Росица Николаева -
          Докато в Германия подобни амортизирани машини се търгуват за под 10 000 евро, на софийските данъкоплатци те се предлагат за близо 185 000 лева без ДДС за брой
          Икономика

          Бизнесът алармира: Високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари

          Пола Жекова -
          Страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари
          Политика

          Габриел Вълков: Парламентът не решава проблемите с доходите на хората

          Десислава Димитрова -
          Депутатът от „Обединената левица“ Габриел Вълков заяви пред журналисти в парламента, че останалите политически сили не показват политическа воля да решат проблемите на гражданите.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions