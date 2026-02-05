Напрежението в Каварна ескалира, след като родители заплашиха с протестни действия и затваряне на пътища заради опасността градът да остане без детски лекар. Причината за социалното недоволство е парадоксален бюрократичен казус, който поставя под въпрос практиката на единствения специалист, обслужващ децата от общините Каварна и Шабла.

В центъра на конфликта е д-р Елена Булгар, бесарабска българка, която от години се грижи за малките пациенти в региона. Педиатричният кабинет в града е затворен, след като се оказва, че лекарката внезапно е останала без валидна диплома по специалността според новите административни тълкувания. Ситуацията поставя под риск и функционирането на детското отделение в Многопрофилната общинска болница.

Местната общност е силно разтревожена от липсата на алтернатива за медицинска грижа. Мая Колева, един от родителите, описва безизходицата, в която са поставени семействата: „Опасенията ни са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен. Ние сме майки, а сме с вързани ръце – получават се спешни случаи денонощно. Аз съм ходила в спешното в Балчик така през нощта, но бях върната. Докато д-р Булгар през нощта идва да ни прегледа децата“.

Готовността за гражданско неподчинение е висока, тъй като най-близката алтернатива за болнична помощ е в областния център, който е на значително разстояние.

„Ако трябва, ще излезем на протест, ще затворим и пътища, само да ни остане докторката в Каварна, защото моето дете, ако пак направи пристъпи, от Шабла до Добрич, ако го закарам, са 75 километра“, категоричен е Васил Ташев.

Казусът с правата на д-р Булгар е заплетен в лабиринт от законодателни промени. Тя е завършила медицина в университета „Николае Тестемицяну“ в Кишинев и специализира педиатрия, като работи като детски лекар в България от пет години.

„Изведнъж ми казаха, че програмата, по която аз учех в Молдова, няма съответствие с българската. Моята диплома е призната в България – подадох документи през 2008 г. и тя беше призната през 2010 г.“, обяснява самата лекарка.

Според д-р Евгени Чобанов, управител на Медицински център I – Каварна, проблемът се корени в промяна на българското законодателство от 2011 г.

„Кабинетът на педиатъра, в който работи д-р Булгар, беше затворен миналата година след получаването на едно писмо от РЗИ Добрич за това че дипломата ѝ не била съответствала на изискванията към момента на регистрацията в признаване на специалност в България“, уточнява той.

Въпреки че Административният съд в София е постановил Министерството на здравеопазването да отмени заповедта, спираща дейността на кабинета, решението не възстановява автоматично правата на специалиста. Вместо това, съдът дава правомощия на министъра да открие нова процедура по признаване на специалност. В последната си комуникация със здравното ведомство д-р Булгар е информирана, че случаят ѝ все още е в процес на проверка.

В момента, без официално призната специалност по педиатрия, д-р Булгар може да практикува единствено в болничното отделение под надзора на правоспособен специалист. Ситуацията е критична, тъй като завеждащият отделението е на 85 години. В негово отсъствие звеното не може да функционира легално. След бурната реакция на родителите, началникът на отделението е оттеглил молбата си за отпуск, което временно гарантира приема на пациенти, но не решава дългосрочния проблем.

Д-р Чобанов изтъква, че случаят в Каварна е симптоматичен за цялостната криза в общинското здравеопазване.

„Липсата на кадри става все по-тежка. Повече от 15 г. се повтаря, че общинските болници са много и са излишни, но на практика се разкриват нови частни лечебни заведения с нови легла. А всички те са в областните градове – така общинските са лишени от възможността да работят адекватно на нуждите на населението“, коментира управителят.

Кризата с педиатричната грижа не е изолирана само в Каварна. Проблеми с кадровата обезпеченост се наблюдават и в други части на страната. Отделението по детска хирургия в МБАЛ „Света Анна“ във Варна е пред затваряне от 1 март след подадени оставки на лекари, а болницата в Перник временно преустанови хоспитализацията на деца, насочвайки ги към столични лечебни заведения.