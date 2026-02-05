НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Начало България Икономика

          Недоволство в София заради новия режим на паркингите до „Джеймс Баучер“ и „Васил Левски“

          Буферните паркинги вече няма да работят по схемата „Паркирай и пътувай“, а шофьорите се опасяват от рязко поскъпване

          5 февруари 2026 | 08:15 360
          Снимка: БГНЕС
          Промяната в режима на два ключови буферни паркинга в София – при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион Васил Левски“ – предизвика сериозно недоволство сред редовните им ползватели, след като беше обявено, че те вече няма да работят по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към почасово и абонаментно паркиране.

          Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че решението е взето след установени масови злоупотреби с правилата. По думите му много шофьори купували карти за градски транспорт, само за да получат достъп до безплатен паркинг в централната част на града, без реално да използват услугите на „Метрополитен“.

          София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга – Евроком

          С промяната се въвеждат и нови цени за абонаментно паркиране. При паркинга на „Джеймс Баучер“ месечната такса е намалена от 184 евро на 140 евро, докато при този до стадион „Васил Левски“ цената остава 184 евро.

          Част от гражданите обаче определят мярката като опит на общината да увеличи приходите си за сметка на хората, които ежедневно работят в центъра. В ефира на „Здравей, България“ Екатерина Виткова, която използва паркинга от години, изчисли, че за редовните потребители увеличението е значително.

          По думите ѝ досега срещу 35 лева месечно за карта за метро потребителите са получавали безплатно паркиране, докато сега цената достига около 280 лева месечно, което според нея представлява увеличение от около 800%. Тя постави под съмнение и липсата на публично представен анализ за нарушенията, въз основа на който е взето решението.

          Над 1000 паркоместа в центъра на София са заети от държавни институции – Евроком

          Шофьорите предлагат вместо общо поскъпване да се прилагат целенасочени санкции срещу нарушителите, например чрез проверка на регистрационните номера и реалното използване на градския транспорт.

          Според недоволните потребители новият режим може да доведе до отказ от ползване на буферните паркинги, което да увеличи натиска върху „Синя“ и „Зелена“ зона в центъра на София.

