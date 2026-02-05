Нефтено замърсяване в Дунав край Гюргево след инцидент с баржа

Замърсяване с нефт по река Дунав е било установено в района на Стария плаж на Гюргево, след като баржа частично е потънала, съобщиха от националната администрация „Румънски води“.

По време на инцидента на борда не е имало екипаж, а местните власти са реагирали бързо, за да ограничат последствията от разлива.

Екип на Службата за управление на водите в Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за събиране на нефтени разливи и е поставил плаващи абсорбиращи заграждения, за да предотврати разпространението на замърсяването. На място са извършени и измервания на качеството на водата.

Очаква се на място да пристигне и екип от водолази от Констанца, който ще предприеме действия за предотвратяване на пълното потъване на плавателния съд.

Местните власти уточняват, че след инцидента на повърхността на реката е забелязан нефтен филм, но не е усетена миризма на гориво.

До изясняване на ситуацията районът остава под постоянно наблюдение, за да се предотврати разпространение на замърсяването по течението на река Дунав.