НИМХ обяви червен код за валежи в страната

Предупреждения от първа, втора и трета степен – жълт, оранжев и червен код за обилни валежи от дъжд и сняг са издадени за различни области в страната, показва справка на сайта на НИМХ.

Жълт код за сняг е в сила за София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч и Перник.

В същото време жълт код за валежи от дъжд е обявен за областите Габрово, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Шумен, Варна, Бургас и Ямбол.

По-сериозно предупреждение – оранжев код за дъжд, е в сила за Сливен, Стара Загора и Хасково, а най-високата степен на предупреждение – червен код за обилни валежи, е обявена за областите Смолян и Кърджали.

От НИМХ предупреждават, че при жълт код за сняг са възможни заледявания и затруднения при движение, докато при жълт код за дъжд съществува риск от локални наводнения и намалена видимост при шофиране.

При оранжев код са възможни наводнения на имоти и транспортна инфраструктура, както и прекъсвания на електроснабдяването и комуникациите, а при червен код съществува риск за населени места, възможни са евакуации, сериозни проблеми в транспорта и прекъсвания в основни мрежи.

През следващото денонощие времето ще бъде облачно, като през нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. В западните и централни части на Северна България се очакват поледици. Значителни количества валежи се прогнозират за Рило-Родопската област, части от Източна България и Централна Стара планина.

Ще духа умерен югоизточен вятър, а минималните температури ще бъдат между -6° и -1° в Северна България, докато в южната част и по Черноморието ще са между 1° и 6°. Максималните температури ще достигат между 5° и 10°, а в София – около 5°. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от обичайното.

В планините ще бъде облачно, като сняг ще вали над 1600–1800 метра, а по-ниско ще превалява дъжд. В районите на Рило-Родопския масив и Централния Балкан се очакват значителни валежи. Вятърът ще бъде силен до бурен от юг.

По Черноморието още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, придружени от умерен и временно силен югоизточен вятър. Температурите ще бъдат около 7–8°, морската вода е 4–7°, а вълнението – 3–4 бала.

В петък валежите временно ще отслабнат, но следобед отново ще започнат от югозапад и бързо ще обхванат страната, като в Северозападна България ще останат условията за поледици. Температурите ще се повишат, като максималните ще достигнат 8°–13°.

В събота се очаква предимно облачно време без съществени валежи, със слаб до умерен северозападен вятър и температури между 10° и 15°, макар в Северозападна България да останат по-ниски.