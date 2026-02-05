НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

          Измененията бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от "Възраждане"

          5 февруари 2026 | 09:43 490
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Очаква се депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.

          - Реклама -
            
            

          Измененията бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане“. Те предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20.

          Предвижда се те да се разкриват при спазване на установени изисквания за брой подадени заявления от избирателите. Правната комисия прие тези текстове. Против се обявиха от ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и „Величие“.

          Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничението да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

          Според одобрените текстове в комисията създаването на избирателен район „чужбина“ не се въвежда засега, а се отлага поне до 2028 година.

          Предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за 100% машинно гласуване и други варианти на машинен вот не бяха приети. Идеите за електронно отчитане, централизирано преброяване или засилване на ролята на сканиращите устройства също не преминаха на този етап.

          Очаква се парламентът да въведе и нова защита за занаятчийските и промишлените продукти с второ четене на Закона за марките и географските означения. За национален компетентен орган се определя Патентното ведомство. Ще се водят и нови публични регистри за производители, контролни органи и временна национална защита.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

          Десислава Димитрова -
          Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.
          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
          Политика

          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

          Никола Павлов -
          Организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions