НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

Очаква се депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.

- Реклама -

Измененията бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане“. Те предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20.

Предвижда се те да се разкриват при спазване на установени изисквания за брой подадени заявления от избирателите. Правната комисия прие тези текстове. Против се обявиха от ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничението да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

Според одобрените текстове в комисията създаването на избирателен район „чужбина“ не се въвежда засега, а се отлага поне до 2028 година.

Предложението на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за 100% машинно гласуване и други варианти на машинен вот не бяха приети. Идеите за електронно отчитане, централизирано преброяване или засилване на ролята на сканиращите устройства също не преминаха на този етап.

Очаква се парламентът да въведе и нова защита за занаятчийските и промишлените продукти с второ четене на Закона за марките и географските означения. За национален компетентен орган се определя Патентното ведомство. Ще се водят и нови публични регистри за производители, контролни органи и временна национална защита.