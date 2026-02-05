НА ЖИВО
          Обвиниха Nike в дискриминация срещу бели служители

          5 февруари 2026 | 11:48 150
          Снимка: БГНЕС
          Американска федерална агенция поиска от съд в щата Мисури да наложи принудително изпълнение на призовка към компанията Nike, обвинявайки спортния гигант в дискриминационни практики срещу бели служители и кандидати за работа, съобщава Франс прес.

          Според подадените документи компанията не е предоставила пълната изискана информация по разследването, което се води във връзка със спазването на законите срещу дискриминацията на работното място.

          В документа се посочва, че според ръководителя на агенцията Андреа Лукас още през 2024 г. Nike е обвинена, че умишлено нарушава закона чрез практики, които засягат бели служители, кандидати за работа и участници в обучителни програми. Сред спорните политики е и поставена цел 30% от ръководните позиции да бъдат заети от представители на етнически малцинства.

          От Nike определиха действията на агенцията като „изненадваща и необичайна ескалация“, подчертавайки, че компанията съдейства на разследването.

          „Споделихме хиляди страници информация и сме в процес на предоставяне на допълнителни данни“, заявиха от компанията в позиция до медиите.

          От фирмата допълват, че прилагат справедливи и законни трудови практики и спазват всички изисквания на законодателството срещу дискриминацията.

