      четвъртък, 05.02.26
          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

          5 февруари 2026 | 10:32 710
          Снимка: Facebook/Дойран-2025
          Никола Павлов
          Днес, 5 февруари, от 15:00 до 17:00 часа, ще се проведе пресконференция на гражданско движение „Дойран 2025“ на тема „Референдумът за лева – мисия възможна“.

          Сред основните информационни акценти по време на събитието ще бъдат:

          Обявяване на резултатите от проверката в ГРАО на подписката, свързана с искания за:

          • провеждане на референдум за запазване на българския лев,
          • референдум за излизане на България от ЕС,
          • запазване на плащанията в брой,
          • забрана на централизирана цифрова валута, както и
          • облекчаване на процедурите за провеждане на референдуми.

          Припомняме, че организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента.

          Ще бъде представена и информация за предстоящи действия в парламентарните комисии, свързани с инициативата.

          „Дойран-2025“: Внасяме 8000 подписа за спешна промяна на Закона за еврото (СНИМКИ/ВИДЕО) „Дойран-2025“: Внасяме 8000 подписа за спешна промяна на Закона за еврото (СНИМКИ/ВИДЕО)

          От движението също така ще обявят, че „Дойран 2025“ ще участва с наблюдатели в предстоящите парламентарни избори.

          В пресконференцията ще участват Биляна Манчева, Георги Минчев Георгиев, Милена Хорозова, Николай Захариев, проф. дфн Нако Стефанов, Зорница Илиева, Симеон Миланов, доц. д-р Георги Димов, Роман Кендеров, Красимира Димитрова, Ирина Гомез, Пламен Мирянов, Пламен Пасков, Венцислав Огнянов и Весела Апостолова.

          Очаквайте на живо пресконференцията в сайта на „Евроком“ и в предаването „Делници“ след 16:30 ч.

