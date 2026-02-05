Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

Днес, 5 февруари, от 15:00 до 17:00 часа, ще се проведе пресконференция на гражданско движение „Дойран 2025“ на тема „Референдумът за лева – мисия възможна“.

Сред основните информационни акценти по време на събитието ще бъдат:

Обявяване на резултатите от проверката в ГРАО на подписката, свързана с искания за:

провеждане на референдум за запазване на българския лев ,

, референдум за излизане на България от ЕС ,

, запазване на плащанията в брой ,

, забрана на централизирана цифрова валута , както и

, както и облекчаване на процедурите за провеждане на референдуми.

Припомняме, че организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента.

Ще бъде представена и информация за предстоящи действия в парламентарните комисии, свързани с инициативата.

От движението също така ще обявят, че „Дойран 2025“ ще участва с наблюдатели в предстоящите парламентарни избори.

В пресконференцията ще участват Биляна Манчева, Георги Минчев Георгиев, Милена Хорозова, Николай Захариев, проф. дфн Нако Стефанов, Зорница Илиева, Симеон Миланов, доц. д-р Георги Димов, Роман Кендеров, Красимира Димитрова, Ирина Гомез, Пламен Мирянов, Пламен Пасков, Венцислав Огнянов и Весела Апостолова.

Очаквайте на живо пресконференцията в сайта на „Евроком“ и в предаването „Делници“ след 16:30 ч.