Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

Днес, 5 февруари, от 15:00 до 17:00 часа, ще се проведе пресконференция на гражданско движение „Дойран 2025“ на тема „Референдумът за лева – мисия възможна“.
Сред основните информационни акценти по време на събитието ще бъдат:
Обявяване на резултатите от проверката в ГРАО на подписката, свързана с искания за:
- провеждане на референдум за запазване на българския лев,
- референдум за излизане на България от ЕС,
- запазване на плащанията в брой,
- забрана на централизирана цифрова валута, както и
- облекчаване на процедурите за провеждане на референдуми.
Припомняме, че организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента.
Ще бъде представена и информация за предстоящи действия в парламентарните комисии, свързани с инициативата.
От движението също така ще обявят, че „Дойран 2025“ ще участва с наблюдатели в предстоящите парламентарни избори.
В пресконференцията ще участват Биляна Манчева, Георги Минчев Георгиев, Милена Хорозова, Николай Захариев, проф. дфн Нако Стефанов, Зорница Илиева, Симеон Миланов, доц. д-р Георги Димов, Роман Кендеров, Красимира Димитрова, Ирина Гомез, Пламен Мирянов, Пламен Пасков, Венцислав Огнянов и Весела Апостолова.
Очаквайте на живо пресконференцията в сайта на „Евроком“ и в предаването „Делници“ след 16:30 ч.