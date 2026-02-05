Официално: Филип Кръстев се присъедини към тима на Мъри Стоилов

Турският Гьозтепе официално обяви привличането на българския национал Филип Кръстев. Полузащитникът ще играе в отбора от Измир като преотстъпен от белгийския Ломел до края на първенството, като в договора е заложена опция за откупуване през лятото.

През първата част на настоящия сезон Кръстев защитаваше цветовете на английския Оксфорд Юнайтед, също като преотстъпен.

В Гьозтепе той отново ще работи със Станимир Стоилов, с когото има съвместен период и в Левски.

„Постигнато е споразумение с професионалния футболист Филип Кръстев и неговия клуб Ломмел за наем на играча до края на сезон 2025/2026 с възможност за покупка.

Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев!

Пожелаваме ви успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб.“, написаха от Гьозтепе.