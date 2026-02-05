НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Официално: Филип Кръстев се присъедини към тима на Мъри Стоилов

          Полузащитникът ще играе в Гьозтепе като преотстъпен от белгийския Ломел до края на първенството

          5 февруари 2026 | 15:07 70
          Снимка: www.facebook.com/Goztepe
          Николай Минчев
          Сподели
          Турският Гьозтепе официално обяви привличането на българския национал Филип Кръстев. Полузащитникът ще играе в отбора от Измир като преотстъпен от белгийския Ломел до края на първенството, като в договора е заложена опция за откупуване през лятото.

          През първата част на настоящия сезон Кръстев защитаваше цветовете на английския Оксфорд Юнайтед, също като преотстъпен.

          В Гьозтепе той отново ще работи със Станимир Стоилов, с когото има съвместен период и в Левски.

          „Постигнато е споразумение с професионалния футболист Филип Кръстев и неговия клуб Ломмел за наем на играча до края на сезон 2025/2026 с възможност за покупка.

          Добре дошъл в нашето семейство, Филип Кръстев!

          Пожелаваме ви успешно и незабравимо пътешествие с нашия славен клуб.“, написаха от Гьозтепе.

