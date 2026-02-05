Официално: САЩ и Иран започват ядрени преговори в Оман този петък

След спорове за локацията и темите на разговорите, Вашингтон и Техеран потвърдиха, че срещата ще се състои в Мускат.

Иран потвърди, че преговорите със Съединените щати по ядрената програма ще се проведат в петък в столицата на Оман — Мускат, след като първоначално беше планирано срещата да се състои в Истанбул.

Потвърждение за разговорите дойде и от американска страна, като промяната на мястото е направена по настояване на Техеран.

Въпреки договорената дата, между двете страни остават сериозни различия по темите, които трябва да бъдат обсъдени. От Вашингтон настояват разговорите да обхванат иранската ракетна програма, както и други въпроси, свързани със сигурността в региона.

Иранските представители обаче не приемат разширяване на дневния ред и подчертават, че ракетният арсенал на страната не трябва да бъде част от ядрените преговори.

Разногласията около обхвата на разговорите и забавянето при определянето на мястото породиха съмнения дали срещата изобщо ще се състои. Това остави отворена и възможността за по-нататъшно изостряне на напрежението, включително и за реализиране на отправяни по-рано заплахи за военен удар срещу Иран.