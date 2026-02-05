НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Официално: САЩ и Иран започват ядрени преговори в Оман този петък

          Вашингтон настоява за по-широк дневен ред, докато Техеран ограничава темите само до ядрената програма

          5 февруари 2026 | 14:39
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След спорове за локацията и темите на разговорите, Вашингтон и Техеран потвърдиха, че срещата ще се състои в Мускат.

          Иран потвърди, че преговорите със Съединените щати по ядрената програма ще се проведат в петък в столицата на Оман — Мускат, след като първоначално беше планирано срещата да се състои в Истанбул.

          Потвърждение за разговорите дойде и от американска страна, като промяната на мястото е направена по настояване на Техеран.

          Въпреки договорената дата, между двете страни остават сериозни различия по темите, които трябва да бъдат обсъдени. От Вашингтон настояват разговорите да обхванат иранската ракетна програма, както и други въпроси, свързани със сигурността в региона.

          Иранските представители обаче не приемат разширяване на дневния ред и подчертават, че ракетният арсенал на страната не трябва да бъде част от ядрените преговори.

          Разногласията около обхвата на разговорите и забавянето при определянето на мястото породиха съмнения дали срещата изобщо ще се състои. Това остави отворена и възможността за по-нататъшно изостряне на напрежението, включително и за реализиране на отправяни по-рано заплахи за военен удар срещу Иран.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби не са лесни

          Пламена Ганева -
          Украйна настоява за по-бърз напредък към прекратяване на войната, заяви президентът в Киев.
          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Политика

          Край на ядрения контрол: Договорът „Нов СТАРТ“ между САЩ и Русия изтича днес

          Пола Жекова -
          Последният договор за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия приключва без яснота за бъдещето, а експертите предупреждават за нова надпревара във въоръжаването
          Вашият коментар
