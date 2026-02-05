Основната заплата на висш магистрат става 4874 евро

Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри увеличение от 5% на възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система, считано от 1 януари 2026 г.

Повишението е значително по-ниско от заложения в проекта за бюджет за 2026 г. ръст от 18%, отбелязва специализираното издание „Лекс“. Причината е, че държавният бюджет за 2026 г. все още не е приет.

В удължителния закон е записано, че достигнатите към 31 декември 2025 г. основни месечни заплати в бюджетните организации не могат да бъдат променяни за съответната длъжност.

Изключение се допуска единствено за служителите на минимална работна заплата и за еднократна индексация, равна на натрупаната годишна инфлация към същата дата.

С решение от 21 януари тази година Министерският съвет определи годишната инфлация на 5% въз основа на индекса на потребителските цени, изчислен от Националния статистически институт. Именно този процент е приложен при актуализацията на възнагражденията в съдебната власт.

След увеличението основните заплати на магистратите на върховно ниво достигат 4874 евро (досега 9079 лв.).

На апелативно ниво възнагражденията стават 4032 евро (7511 лв.).

Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София ще получават 3606 евро (6716 лв.), а колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури – 3334 евро (6210 лв.).

Заплатите в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура се повишават до 2928 евро (5454 лв.), а в районните структури в страната – до 2630 евро (4899 лв.).

Младшите магистрати също получават увеличение, като възнагражденията им вече са 2450 евро (досега 4564 лв.).

С 5% нарастват и добавките за ранг. За първи ранг те ще бъдат 258 евро (480 лв. досега), за втори – 354 евро (660 лв.), а за трети – 397 евро (740 лв.).

Освен основната си заплата, магистратите и съдебните служители получават допълнителни възнаграждения за стаж и ранг, както и ежегодни средства за работно облекло.