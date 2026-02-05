От 4 години в ГДБОП знаели за извращенията в Петрохан. Защо са мълчали и имало ли е къртица?

Преди близо 4 години в ГДБОП са постъпили първите данни за това, че в хижата в Петрохан се вършат сексуални издевателства върху деца. Преди две години пък данните достигат до ДАНС. Това научи екипа на Евроком от източници в двете структури.

Имало ли е закрила?

Големият въпрос е защо службите не са направили нищо, за да защитят малолетните жертви и не са предпазили други хлапета от капана на педофилите? Източниците ни разкриват две основни причини. Първата е, че според тях издирваният Ивайло Калушев е имал къртица и в двете служби. Според тях той научавал за сигналите на потърпевшите деца още същия ден, в който те се срещали с оперативните работници, за да разкажат за насилието от първо лице. Някои от тях споделили, че са изнасилвани по няколко пъти на ден от един човек и то в продължение на години. Други разказват, за това, че посегателствата за заснемани и използвани за изнудване.

Калушев бил предупреждаван за евентуални проверки, за да може навреме „да изчисти“ терена от съмнителни неща, категорични са източниците ни.

Подозират се връзки с политици

Втората причина групата или т. нар. НПО да се чувства необезпокоявана, е вероятна силна връзка с представтели на политическия и бизнес елит. Подобни данни също са постъпвали в службите. Доказателство в тази посока би могло да послужи взаимното „сътрудничеството“ между организацията и МОСВ от времето, когато министър е бил Борислав Сандов. Тогава НПО-то, нарекло се „Национална агенция за контрол на защитените територии“ сключва договор за контрол на планинската територия. Кметът на София Васил Терзиев заяви, че е подкрепял финансово дейността на Ивайло Калушев.

След него бизнесдамата Саша Безуханова сподели, че е давала също финансово рамо. Не е изключено помагачите да са били използвани „на тъмно“, т. е да не са имали идея кого реално подпомагат. В момента се проверява какви пари са давали родителите на Калушев за т. нар. лагери в планината? Има данни, че става въпрос за хиляди, дори милиони. Знаели ли са реално какво се е случвало с децата им? Давали ли са съгласие хлапетата да напускат страната в компанията на мъжа, къде са ходили и какво са правили в чуждите държави?

Как върви „изпирането“?

В момента върви опит да се „изпере“ образа на изчезналия мъж, като се представя за сътрудник на гранична полиция, спасител от Духлата, ловец на бракониери и т. н. Появи се дори версия, че е бил сътрудник на МВР. В капманията се включват роднини, близки, съседи, дори медии. Предполага се, че това е тактически ход на хората, от които е зависел Калушев, за да потушат огъня около „темата“, да насторят общественото мнение към предварително оневиняване на Калушев и да създадат допълнително невоверие към информацията, която идва от органите на реда.

Какъвто и светец да се опитват да го представят предварително в медийното пространство, има факти, които са безспорни. Край хижата, собственост и стопанисвана от Ивайло Калушев, са открити три трупа на мъже, работили за него. Направен е опит сградата да бъде изгорена. Самият Калушев го няма. Безследно изчезнали са още двама души – негови близки – млад мъж и 16-годишно момче. В добавка към това са куп свидетелства за педофилия.