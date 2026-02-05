НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Откриха корозирала ръчна граната на депото за отпадъци в Самоков

          Боеприпасът е иззет от военно формирование и предстои да бъде унищожен

          5 февруари 2026 | 11:10
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Силно корозирала ръчна граната е открита в Регионалното депо за отпадъци в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

          Сигналът е подаден в Районното управление в Самоков около 13:00 часа вчера, след като при работа на лентата за разделно събиране на отпадъци е бил забелязан съмнителен боеприпас.

          Тийнейджър откри граната на улица в Пазарджик – Евроком

          На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са осигурили района и са запазили местопроизшествието до пристигането на специализиран екип.

          По-късно боеприпасът, представляващ силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет от военно формирование, което ще се заеме с неговото унищожаване.

          Откриха граната в апартамент в центъра на Перник – Евроком

          По случая е регистрирана преписка, като проверката продължава.

