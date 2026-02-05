Откриха корозирала ръчна граната на депото за отпадъци в Самоков

Силно корозирала ръчна граната е открита в Регионалното депо за отпадъци в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът е подаден в Районното управление в Самоков около 13:00 часа вчера, след като при работа на лентата за разделно събиране на отпадъци е бил забелязан съмнителен боеприпас.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които са осигурили района и са запазили местопроизшествието до пристигането на специализиран екип.

По-късно боеприпасът, представляващ силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет от военно формирование, което ще се заеме с неговото унищожаване.

По случая е регистрирана преписка, като проверката продължава.