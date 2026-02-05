Отмениха доживотната присъда за тройното убийство край Лозен

След като Чавдар Бояджиев получи доживотен затвор без право на замяна за убийствата край село Лозен, присъдата беше отменена, а делото върнато за ново разглеждане. Решението предизвика силно възмущение сред родителите на жертвите, които настояват извършителят да понесе най-тежкото наказание.

През лятото на 2023 г. 27-годишният Иво Колев е застрелян, след като отказва да даде кода за онлайн банкирането си. Разследването установява, че само часове по-рано в същия район край Лозен Бояджиев е убил и 18-годишната Яна Велинова. Според разследващите и двете престъпления са извършени по особено жесток начин и с користни мотиви.

По делото става ясно още, че година по-рано Бояджиев е бил пуснат с мярка „подписка“ по разследване за убийството на друга млада жена, след допуснати пропуски в тогавашното разследване.

Служебният защитник на подсъдимия Стоян Стоянов поставя под съмнение доказателствата:

„Той има бели петна – периоди, през които не си спомня. Самопризнанията не са достатъчни за осъдителна присъда.“

От прокуратурата обаче са категорични, че доказателствата са категорични. Прокурор Людмила Николова от Софийската градска прокуратура заявява:

„Самопризнанията се подкрепят в абсолютно пълна степен, на 100% към днешна дата – от всички останали доказателства по делото. И от протоколите за разпит, и от протоколите за огледи.“

Още през декември 2024 г. майката на Иво Колев – Дора Колева, заявява, че година и половина няма обвинение за убиеца, а бащата Тенчо Колев настоява за доживотна присъда.

През май миналата година съдът действително постановява доживотен затвор, което носи известно облекчение на близките. Това обаче трае до декември, когато Софийският апелативен съд отменя присъдата и връща делото в Софийския градски съд за ново разглеждане поради оскъдни мотиви към съдебния акт. Решението не подлежи на обжалване.

В началото на февруари 2026 г. родителите на Иво Колев споделят пред NOVA, че връщането на делото ги връща към преживяното.

„Адвокатът ни информира за решението на съда. И той няма обяснение защо делото се връща в изходна позиция. Това за нас е един психически тормоз, защото трябва да преживеем всичко отначало“, казва Дора Колева.

Съпругът ѝ Тенчо допълва:

„Вече съдът ще решава какво ще се прави. Той може да го оправдае. Но решението е на съда.“

Семейството остава с въпроса какви още доказателства са необходими, след като според тях извършителят е направил самопризнания и за трите убийства.