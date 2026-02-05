НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          Други

          Отново облачно и дъждовно време в страната в петък, 6 февруари

          5 февруари 2026 | 14:54
          Сподели
          В петък, 6 февруари, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи ниска слоеста облачност, а на места условията ще останат неблагоприятни заради влажното време.

          Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 0° в Северозападна България и между 5° и 7° в югоизточните райони, като в София се очаква около 1°.

          Над Югозападна България преди обяд ще има повече слънце, но следобед облачността ще се увеличи, а от запад ще започнат валежи от дъжд. В северозападните райони остава рискът от поледици.

          Максималните температури ще варират значително — между 3° и 5° в Северозападна България, където облачността ще се задържи, и до 13°–15° в крайните югозападни и югоизточни райони. В София се очакват около 9°.

          В планините времето ще бъде предимно облачно, като следобед ще започнат валежи от дъжд, а над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен, а в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – временно силен югозападен вятър. Температурите ще достигат около 6° на 1200 метра и около 1° на 2000 метра.

          По Черноморието ще бъде предимно облачно, като сутринта се очакват валежи от дъжд, а следобед по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Температурите ще са между 9° и 11°, морската вода е 5°–7°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

          Над Балканския полуостров ще преобладава облачно време, като под влияние на средиземноморски циклон в западните и централните райони ще има значителни валежи, а по Адриатическото крайбрежие те ще бъдат придружени от гръмотевици. Топъл въздух от юг-югозапад ще продължи да навлиза в региона.

          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Икономика

          Търсят шеф на военния завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище, заплатите закъсняват

          Росица Николаева -
          В завода са осигурени нови поръчки и работа за хората
          Правосъдие

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Пола Жекова -
          Говорител на съда в Антверпен посочи, че за пръв път се разследва и осъжда извършена по подобен начин измама като престъпление против личността
          Вашият коментар
