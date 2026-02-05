Парламентът решава окончателно за ограничаването на изборните секции извън ЕС

В пленарната зала депутатите ще разгледат на второ четене промените в Изборния кодекс, внесени изненадващо в края на миналия месец от партия „Възраждане“.

Предложените текстове предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз до 20, като изключение се прави единствено за дипломатическите и консулските представителства.

По-рано през седмицата Правната комисия в парламента одобри текстовете след напрегнато заседание, съпроводено със скандали и обвинения в зависимости. Срещу предложенията се обявиха депутатите от ПП–ДБ, „ДПС – Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Не получи подкрепа предложението на ПП–ДБ броят на секциите извън ЕС да бъде ограничен до 100, вместо до 20. Отхвърлено беше и предложението на МЕЧ от ограниченията да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.