      четвъртък, 05.02.26
          Парламентът решава окончателно за ограничаването на изборните секции извън ЕС

          Депутатите гласуват на второ четене спорните промени в Изборния кодекс

          5 февруари 2026 | 07:12 180
          Снимка: БГНЕС
          В пленарната зала депутатите ще разгледат на второ четене промените в Изборния кодекс, внесени изненадващо в края на миналия месец от партия „Възраждане“.

          Предложените текстове предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз до 20, като изключение се прави единствено за дипломатическите и консулските представителства.

          Правната комисия обсъжда изборните промени след спора за секциите извън ЕС – Евроком

          По-рано през седмицата Правната комисия в парламента одобри текстовете след напрегнато заседание, съпроводено със скандали и обвинения в зависимости. Срещу предложенията се обявиха депутатите от ПП–ДБ, „ДПС – Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

          На второ четене: Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС

          Не получи подкрепа предложението на ПП–ДБ броят на секциите извън ЕС да бъде ограничен до 100, вместо до 20. Отхвърлено беше и предложението на МЕЧ от ограниченията да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

