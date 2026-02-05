След маратонско заседание, продължило 12 часа, Народното събрание прие ключови промени в Изборния кодекс, които значително редуцираат възможностите за гласуване зад граница. Депутатите гласуваха за ограничаване на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз до 20.

Решението, взето на 5 февруари 2026 г., ще засегне най-сериозно изборния процес в Турция. Според изчисленията, новите правила предвиждат осем пъти по-малко секции в южната ни съседка спрямо досегашната практика. Важно уточнение в приетите текстове е, че в този лимит от 20 секции не влизат дипломатическите и консулските представителства.

Промените бяха приети с гласовете на новоформирано мнозинство по темата. „За“ гласуваха депутатите от ГЕРБ, „Възраждане“ и „Има такъв народ“. Срещу рестрикциите категорично се обявиха от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, „ДПС-Ново начало“ и „Алианс за права и свободи“, които гласуваха „против“.

По време на дебатите вносителите от „Възраждане“ бяха открити относно целите на законопроекта, като подчертаха, че измененията са насочени конкретно към Турция. Опонентите на идеята обаче контрираха, че с това решение се ограничават изборните права на български граждани не само в Турция, но и в други държави извън ЕС, като Великобритания и САЩ.