      четвъртък, 05.02.26
          14:42 Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво"14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник"11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото
          Парламентът върна тавана от 20 секции за гласуване в държави извън ЕС

          5 февруари 2026 | 20:03 681
          Парламент
          След маратонско заседание, продължило 12 часа, Народното събрание прие ключови промени в Изборния кодекс, които значително редуцираат възможностите за гласуване зад граница. Депутатите гласуваха за ограничаване на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз до 20.

          Решението, взето на 5 февруари 2026 г., ще засегне най-сериозно изборния процес в Турция. Според изчисленията, новите правила предвиждат осем пъти по-малко секции в южната ни съседка спрямо досегашната практика. Важно уточнение в приетите текстове е, че в този лимит от 20 секции не влизат дипломатическите и консулските представителства.

          Промените бяха приети с гласовете на новоформирано мнозинство по темата. „За“ гласуваха депутатите от ГЕРБ, „Възраждане“ и „Има такъв народ“. Срещу рестрикциите категорично се обявиха от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, „ДПС-Ново начало“ и „Алианс за права и свободи“, които гласуваха „против“.

          По време на дебатите вносителите от „Възраждане“ бяха открити относно целите на законопроекта, като подчертаха, че измененията са насочени конкретно към Турция. Опонентите на идеята обаче контрираха, че с това решение се ограничават изборните права на български граждани не само в Турция, но и в други държави извън ЕС, като Великобритания и САЩ.

