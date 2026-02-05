НА ЖИВО
          Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво"14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник"11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан": Реакцията на институциите наподобява фолклор
          Първият робот бариста с изкуствен интелект в Европа заработи в София

          5 февруари 2026 | 17:47 360
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Пазаруването в столичния квартал „Малинова долина“ вече предлага футуристично преживяване с внедряването на първия в Европа робот бариста с изкуствен интелект. Иновацията, наречена RobotAnno AI, функционира на територията на хипермаркет Kaufland и демонстрира как високите технологии навлизат в ежедневието, предлагайки на клиентите не просто напитка, а индивидуално изживяване.

          Роботизираната система работи напълно автономно, покривайки целия процес на приготвяне на кафето – от смилането на зърната и прецизното разпенване на млякото до финалната декорация. Една от най-впечатляващите функции на машината е способността ѝ да възпроизвежда изображения по избор на клиента директно върху пяната на капучиното. Този процес е възможен благодарение на сложни алгоритми за изкуствен интелект, които гарантират както високо ниво на хигиена, така и постоянно качество, сравнимо с това на опитен професионалист.

          Асен Янев, управител на „Макси Кетъринг“ ЕООД, обяснява технологичния напредък зад машината. По думите му, внедрените в RobotAnno AI технологии позволяват пълно възпроизвеждане на бариста умения чрез комбинация от роботика и алгоритми за изкуствен интелект. Той подчертава, че решението първият за Европа подобен робот да бъде ситуиран именно в търговска среда на Kaufland е ясен знак за отвореност към иновации и нови потребителски преживявания.

          Менюто на високотехнологичния бариста включва 15 вида кафе напитки и една млечна напитка. Ценовият диапазон е достъпен, като варира между 1,4 и 3 евро, в зависимост от съставките и сложността на желаната персонализирана визия върху пяната. Изборът на локация в „Малинова долина“ е стратегически, тъй като близостта до Студентски град осигурява поток от млади и технологично ориентирани хора, за които подобна иновация е естествена част от средата.

          Внедряването на робота е част от по-мащабната концепция One Stop Shopping на търговската верига. Според Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите“ в Kaufland България, целта е клиентите да откриват разнообразни услуги и продукти под един покрив. Този модел създава и реални възможности за развитие на партньорски бизнеси, като превръща хипермаркетите в мултифункционални центрове.

          Статистиката подкрепя успеха на този подход. В търговските площи на веригата функционират 766 обекта, управлявани от над 170 партньора от 42 различни икономически сектора. Моделът действа като трамплин за регионални бизнеси, като примерите включват брандове като Pizza Cantonata от Плевен, Pizza House от Хасково и сладкарници „Попимони“. За много от тях стартът в търговската верига води до последващо разширяване на дейността, превръщайки иновации като робота бариста в логична стъпка от стратегията за устойчиво развитие на бизнес средата.

