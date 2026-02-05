Пазаруването в столичния квартал „Малинова долина“ вече предлага футуристично преживяване с внедряването на първия в Европа робот бариста с изкуствен интелект. Иновацията, наречена RobotAnno AI, функционира на територията на хипермаркет Kaufland и демонстрира как високите технологии навлизат в ежедневието, предлагайки на клиентите не просто напитка, а индивидуално изживяване.

Роботизираната система работи напълно автономно, покривайки целия процес на приготвяне на кафето – от смилането на зърната и прецизното разпенване на млякото до финалната декорация. Една от най-впечатляващите функции на машината е способността ѝ да възпроизвежда изображения по избор на клиента директно върху пяната на капучиното. Този процес е възможен благодарение на сложни алгоритми за изкуствен интелект, които гарантират както високо ниво на хигиена, така и постоянно качество, сравнимо с това на опитен професионалист.

Асен Янев, управител на „Макси Кетъринг“ ЕООД, обяснява технологичния напредък зад машината. По думите му, внедрените в RobotAnno AI технологии позволяват пълно възпроизвеждане на бариста умения чрез комбинация от роботика и алгоритми за изкуствен интелект. Той подчертава, че решението първият за Европа подобен робот да бъде ситуиран именно в търговска среда на Kaufland е ясен знак за отвореност към иновации и нови потребителски преживявания.

Менюто на високотехнологичния бариста включва 15 вида кафе напитки и една млечна напитка. Ценовият диапазон е достъпен, като варира между 1,4 и 3 евро, в зависимост от съставките и сложността на желаната персонализирана визия върху пяната. Изборът на локация в „Малинова долина“ е стратегически, тъй като близостта до Студентски град осигурява поток от млади и технологично ориентирани хора, за които подобна иновация е естествена част от средата.

Внедряването на робота е част от по-мащабната концепция One Stop Shopping на търговската верига. Според Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите“ в Kaufland България, целта е клиентите да откриват разнообразни услуги и продукти под един покрив. Този модел създава и реални възможности за развитие на партньорски бизнеси, като превръща хипермаркетите в мултифункционални центрове.

Статистиката подкрепя успеха на този подход. В търговските площи на веригата функционират 766 обекта, управлявани от над 170 партньора от 42 различни икономически сектора. Моделът действа като трамплин за регионални бизнеси, като примерите включват брандове като Pizza Cantonata от Плевен, Pizza House от Хасково и сладкарници „Попимони“. За много от тях стартът в търговската верига води до последващо разширяване на дейността, превръщайки иновации като робота бариста в логична стъпка от стратегията за устойчиво развитие на бизнес средата.