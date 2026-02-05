НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияИкономика

          Пазарът на жилища 2026: Купувачите в София избират качеството пред площта, 40% от сделките са за ново строителство

          Засилва се търсенето на сгради с висока енергийна ефективност, представителни общи части и ясна визия

          5 февруари 2026 | 15:42 290
          Снимка:БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Между 30% и 40% от всички покупко-продажби на жилища в София през изминалата 2025 г. са реализирани в сегмента на новото строителство. Тази статистика включва и сделките „на зелено“, които все още не са вписани официално в Агенцията по вписвания, отчитат пазарните анализатори. Данните очертават ясна тенденция към промяна в потребителското поведение, където водещ фактор вече не е само цената на квадратен метър.

          - Реклама -
            
            

          През 2025 г. в столицата са отчетени общо 226 513 покупко-продажби, което бележи годишен ръст от 6.5%. Традиционно за пазара, най-силен е бил интересът през последното тримесечие на годината.

          Експертите обаче наблюдават съществена промяна в начина, по който се сключват сделките. Красимир Джамбазов, търговски директор на компания за управление на проекти и ново строителство, обяснява новата динамика:

          Днес сделките се случват по-бавно и с повече въпроси от страна на купувачите. Това не е знак за охлаждане, а за зрялост на пазара. Хората сравняват проекти, търсят сигурност и реална стойност, а не просто квадратура“.

          Фокусът на клиентите се измества от базовите параметри като цена и локация към по-комплексни изисквания. Все по-голямо значение имат формиращата се общност, качеството на средата на обитаване и профилът на бъдещите съседи. Проекти, при които са направени компромиси с инфраструктурата или концепцията, срещат затруднения при реализацията, независимо от ценовите нива. Обратно – засилва се търсенето на сгради с висока енергийна ефективност, представителни общи части и ясна визия.

          Тази по-голяма взискателност води и до удължаване на процеса по покупка. Пазарните оценки сочат, че през 2025 г. времето за финализиране на сделка се е увеличило с 15–25% спрямо 2024 г. Това се дължи на по-задълбочените проучвания и многобройните огледи, които клиентите предприемат преди да вземат решение.

          Финансовата страна на пазара остава стабилна. Около 60–70% от покупките на ново строителство през 2025 г. са били финансирани чрез ипотечни кредити, което е индикатор за високо доверие в сегмента и устойчива кредитна активност.

          „Разликата между добър и слаб проект вече е ясно видима. Пазарът започва сам да отсява – качествените проекти се реализират, а останалите се забавят или излизат от фокуса на купувачите“, допълва Джамбазов.

          Влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. също изигра своята роля.

          Очакването на това събитие ускори решенията на част от купувачите през втората половина на миналата година. Според експертите обаче ефектът е бил предимно психологически.

          Първите данни от началото на 2026 г. показват запазване на активността, което доказва, че пазарът не е бил движен единствено от спекулации около новата валута.

          Прогнозите за следващите 12–18 месеца са за активен пазар на ново строителство, подкрепен от подготвеното предлагане, но с много по-строга селекция от страна на клиентите. Потребителите са склонни да платят по-висока цена, но само срещу доказано качество и дългосрочна стойност.

          „2026 г. няма да бъде година на еуфория, а на избор. Купувачите ще плащат, но само когато виждат смисъл и качество зад цената“, обобщава ситуацията Красимир Джамбазов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разказ на бургаско семейство, заснето в АГ кабинета в София

          Росица Николаева -
          Той влязъл във въпросния сайт с чуждестранен ай пи адрес
          Правосъдие

          Конституционният съд ще се произнесе за легитимността на Борислав Сарафов

          Росица Николаева -
          Става въпрос за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, чийто мандат изтече на 21 юли 2025 година.
          Крими

          Мистерията „Петрохан“: Връзката между изчезналия Ивайло Калушев и 8-годишния Леон

          Пола Жекова -
          От оттеглени жалби и прекъснати проверки до изолация, пътувания и тревожни промени в поведението на дете, живяло в бившата хижа „Петрохан“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions