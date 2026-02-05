Печалбата на Shell расте с 11% въпреки поевтиняването на петрола и газа

Британският енергиен гигант Shell отчете 11% ръст на нетната печалба през 2025 г., въпреки по-ниските цени на петрола и газа. По-високите обеми на продажбите и намалените разходи са ключовите фактори, които подкрепят резултатите на компанията. Печалбата след данъци достига 17,84 млрд. долара през 2025 г., спрямо 16,1 млрд. долара година по-рано, сочат данните в официалното съобщение на Shell.

Енергийните цени бяха под натиск през по-голямата част от годината заради опасения, че митата на Доналд Тръмп ще навредят на глобалния икономически растеж. Допълнителен натиск дойде и от увеличения добив на страните от ОПЕК+.

В по-късен етап цените на суровините се повишиха след засилването на военните заплахи от страна на Вашингтон срещу големия петролен производител Иран, но впоследствие отново се охладиха на фона на намаляващото напрежение между двете държави.

Shell отчете още, че базовата ѝ печалба, която изключва част от колебанията в енергийните цени и еднократни разходи, е намаляла с 22% до 18,53 млрд. долара през изминалата година, предаде AFP. Само през четвъртото тримесечие нетната печалба се понижава с 22% спрямо предходното тримесечие, до 4,1 млрд. долара.

„През четвъртото тримесечие, въпреки по-ниските печалби, паричните постъпления останаха стабилни“, заяви главният изпълнителен директор Ваел Сауан

Tой допълни, че компанията увеличава дивидента за акционерите и стартира нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3,5 млрд. долара.

През ноември Shell обяви, че прекратява участието си в два офшорни вятърни проекта в Северно море, част от по-широка стратегия за оттегляне от алтернативната енергия и фокусиране върху по-печелившия бизнес с изкопаеми горива. Подобно на редица свои конкуренти, компанията ограничи част от климатичните си цели в полза на добива на петрол и газ.

Междувременно британският конкурент BP, който ще публикува резултатите си за 2025 г. следващия вторник, съобщи миналия месец, че ще отчете обезценка до 5 млрд. долара, свързана със собствените му енергийни операции.