      четвъртък, 05.02.26
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан": Реакцията на институциите наподобява фолклор
          Печалбата на Shell расте с 11% въпреки поевтиняването на петрола и газа

          По-високите обеми и по-ниските разходи компенсират спада в енергийните цени, компанията увеличава дивидента и стартира обратно изкупуване на акции

          5 февруари 2026 | 10:43 300
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Британският енергиен гигант Shell отчете 11% ръст на нетната печалба през 2025 г., въпреки по-ниските цени на петрола и газа. По-високите обеми на продажбите и намалените разходи са ключовите фактори, които подкрепят резултатите на компанията. Печалбата след данъци достига 17,84 млрд. долара през 2025 г., спрямо 16,1 млрд. долара година по-рано, сочат данните в официалното съобщение на Shell.

          Енергийните цени бяха под натиск през по-голямата част от годината заради опасения, че митата на Доналд Тръмп ще навредят на глобалния икономически растеж. Допълнителен натиск дойде и от увеличения добив на страните от ОПЕК+.

          В по-късен етап цените на суровините се повишиха след засилването на военните заплахи от страна на Вашингтон срещу големия петролен производител Иран, но впоследствие отново се охладиха на фона на намаляващото напрежение между двете държави.

          Shell отчете още, че базовата ѝ печалба, която изключва част от колебанията в енергийните цени и еднократни разходи, е намаляла с 22% до 18,53 млрд. долара през изминалата година, предаде AFP. Само през четвъртото тримесечие нетната печалба се понижава с 22% спрямо предходното тримесечие, до 4,1 млрд. долара.

          През четвъртото тримесечие, въпреки по-ниските печалби, паричните постъпления останаха стабилни“, заяви главният изпълнителен директор Ваел Сауан

          Tой допълни, че компанията увеличава дивидента за акционерите и стартира нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3,5 млрд. долара.

          През ноември Shell обяви, че прекратява участието си в два офшорни вятърни проекта в Северно море, част от по-широка стратегия за оттегляне от алтернативната енергия и фокусиране върху по-печелившия бизнес с изкопаеми горива. Подобно на редица свои конкуренти, компанията ограничи част от климатичните си цели в полза на добива на петрол и газ.

          Междувременно британският конкурент BP, който ще публикува резултатите си за 2025 г. следващия вторник, съобщи миналия месец, че ще отчете обезценка до 5 млрд. долара, свързана със собствените му енергийни операции.

