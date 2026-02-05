Песков: Русия съжалява за изтичането на договора за стратегическите настъпателни оръжия

Русия изразява съжаление във връзка с изтичането на действието на Договора за стратегическите настъпателни оръжия (ДСНВ), заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
По думите му Съединените щати не са отговорили на инициативата на руския президент за запазване на ограниченията и след изтичането на договора.
Той добави, че преговорите за Украйна, които се провеждат в Абу Даби, продължават, като според него е твърде рано да се правят изводи за резултатите.
Песков коментира и публикации за предполагаеми връзки между Джефри Епстийн и руски служби, като заяви, че подобни твърдения не заслужават сериозен коментар.
Говорителят на Кремъл посочи още, че в знак на солидарност с френската страна Москва няма да потвърди или отрече информации за евентуално посещение на съветник на френския президент в руската столица.
Според него президентите Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили края на договора за стратегическите оръжия, като са отбелязали възможните негативни последици за стратегическата стабилност.
В Кремъл също така са били информирани за плановете на китайския президент да проведе разговор с президента на САЩ, а Русия заявява, че уважава решението на Китай да не участва в договори за ограничаване на стратегическите оръжия.
Песков съобщи още, че президентът Владимир Путин ще участва в събитие по повод началото на Годината на единството на народите в Русия.