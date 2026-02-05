Песков: Русия съжалява за изтичането на договора за стратегическите настъпателни оръжия

Русия изразява съжаление във връзка с изтичането на действието на Договора за стратегическите настъпателни оръжия (ДСНВ), заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

- Реклама -

По думите му Съединените щати не са отговорили на инициативата на руския президент за запазване на ограниченията и след изтичането на договора.

„Договорът СНВ прекратява действието си на 5 февруари след изтичането на денонощието“, уточни Песков.

Той добави, че преговорите за Украйна, които се провеждат в Абу Даби, продължават, като според него е твърде рано да се правят изводи за резултатите.

Песков коментира и публикации за предполагаеми връзки между Джефри Епстийн и руски служби, като заяви, че подобни твърдения не заслужават сериозен коментар.

Говорителят на Кремъл посочи още, че в знак на солидарност с френската страна Москва няма да потвърди или отрече информации за евентуално посещение на съветник на френския президент в руската столица.

Според него президентите Владимир Путин и Си Дзинпин са обсъдили края на договора за стратегическите оръжия, като са отбелязали възможните негативни последици за стратегическата стабилност.

В Кремъл също така са били информирани за плановете на китайския президент да проведе разговор с президента на САЩ, а Русия заявява, че уважава решението на Китай да не участва в договори за ограничаване на стратегическите оръжия.

Песков съобщи още, че президентът Владимир Путин ще участва в събитие по повод началото на Годината на единството на народите в Русия.