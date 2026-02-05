След седмици на интензивни спекулации в модните среди, новината вече е официално потвърдена: Питър Мюлие поема поста на творчески директор на модна къща Versace. Това назначение бележи началото на нова ера за италианския бранд, който сега е част от портфолиото на Prada Group.

Белгийският дизайнер ще започне работа на новата си позиция на 1 юли. Според информация на NSS Magazine, този график дава сериозни основания да се смята, че дебютната му колекция за Versace ще бъде представена още през септември, вероятно по време на Седмицата на модата.

Мюлие идва с репутацията на визионер, доказал уменията си през последните пет години като творчески директор на Alaïa. По време на престоя си там той успя да рестартира напълно марката, превръщайки я в един от най-обсъжданите и актуални модни брандове в индустрията. Сред най-значимите му успехи е създаването на култовия модел чанта Teckel, както и налагането на собствена, високо оценена творческа визия, която същевременно запази уважение към философията на основателя Азедин Алая.

Преди окончателно да се премести в Милано, дизайнерът ще остане в Alaïa достатъчно дълго, за да представи своята прощална колекция – пролет-лято 2026 г. Очаква се тя да бъде показана следващия месец в Париж, слагайки емоционален край на един успешен петгодишен цикъл.

Назначението на Мюлие идва след внезапното и неочаквано напускане на Дарьо Витале след придобиването на Versace от Prada Group. Дебютът на Витале до голяма степен остана в сянката на мащабната сделка за милиарди долари, което ограничи неговата видимост и въздействие. Сега обаче ситуацията е различна. Официалните изявления на семейство Прада демонстрират сериозно доверие в новия творчески директор, като очакванията са за много по-мащабно възраждане на модната къща и отварянето на нова, успешна глава в нейната история.