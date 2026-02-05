Случаят в района на хижа „Петрохан“ продължава да предизвиква широк обществен отзвук, повдигайки завесата пред серия от драматични и неизяснени обстоятелства. Опитен планински водач и експерт в пешеходния туризъм направи задълбочен анализ на ситуацията, поставяйки акцент върху нелогичните факти около дейността в хижата, финансирането и профила на замесените лица.

- Реклама -

Ивайло Мирчев Екскурзовод изразява силно недоумение относно отношението към туристическата общност. Хижа „Петрохан“ е ключова точка от емблематичния маршрут „Ком-Емине“. Решението тя да бъде взета за частно ползване и затворена за туристи предизвиква масова отрицателна реакция. „Ти съзнаваш, че взимайки хижа „Петрохан“ за свое ползване, лишаваш туристите от възлова хижа по този маршрут“, коментира водачът, подчертавайки парадокса, че хора, претендиращи да са част от планинарската общност, всъщност я ощетяват.

Особено внимание се обръща на мерките за сигурност и финансовия ресурс. Обектът е ограден и опасан с камери, което повдига въпроса „От кой и какво се криеш?“. Според анализатора средствата за закупуване, реновиране и оборудване със скъпа техника – „Това не са 10 или 20 евро“ – трудно биха могли да дойдат единствено от гид услуги, дори и те да са извършвани в дестинации като Мексико.

В анализа се засяга и темата за взаимодействието с институциите. Буди недоумение фактът, че организацията успява да се легитимира пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за по-малко от месец, получавайки рамково споразумение по „експресен режим“.

Най-тревожните въпроси обаче са свързани с човешкия фактор и дейността с деца. Прави впечатление липсата на семейни връзки сред групата мъже на около 50-годишна възраст. „Оказва се, че тези хора нямат семейства – жени и деца (поне от това, което досега е изнесено). Не е ли смущаващо?“, пита планинският водач. Той изразява съмнение относно капацитета на хора без собствени деца и развит родителски инстинкт да обучават подрастващи.

Твърденията за мащабна дейност с над 3000 деца, преминали през безплатни лагери, се сблъскват с пълна информационна мъгла. Липсват каквито и да е отзиви от хилядите родители, които би трябвало да са съпричастни към преживяванията на децата си. „При такова огромно количество лагеруващи трябва да има хиляди снимки“, отбелязва експертът, допълвайки, че всички свързани уебсайтове са свалени и не функционират.

Анализът на достъпните материали, включително филм за пещери в Мексико, показва почти пълна липса на женско присъствие в екипа. Единствената жена участник е открита в неработещ сайт на спелеоклуб, а другата спомената фигура е майката на един от издирваните. Липсата на зрели жени в екип, който е обслужвал хиляди деца, се определя като силно притеснителен факт.

Ситуацията се описва като изключително парадоксална – желанието да бъдеш ментор и да учиш деца да обичат природата е в пълен разрез с действията, настроили цялата планинарска общност срещу организацията. „Много мистериозна история, наистина“, заключава експертът, изразявайки тъга от случващото се, което хвърля тежка сянка върху планинарството и обществото като цяло.