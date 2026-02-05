Почина обичан български актьор и комик

Легендарният български комик Илия Цоцин почина на 85 години, като тъжната новина бе съобщена от негови колеги в социалните мрежи.

„Напусна ни едно голямо сърце, артист и приятел – великият Илия Цоцин. Поклон пред паметта му.“ - Реклама -

Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да е казвал, че това е било случайност, тъй като майка му временно напуска София, за да гостува на своята майка.

Кариерата му започва на сцената на Музикалния театър с постановката „Къщичка от карти“, а през 80-те години става актьор към тогавашната Концертна дирекция. Истинската популярност обаче идва чрез телевизионните му участия, главно в програмите на БНТ.

След завършването си на ВИТИЗ, Цоцин създава един от най-обичаните комедийни дуети в България заедно с Петър Добрев. Двамата започват съвместните си изяви още като студенти и в продължение на десетилетия са сред най-разпознаваемите лица на хумора у нас.

Те водят популярното предаване „Насред село тъпан бие“, гастролират в страната и чужбина и работят редом с големи имена на българската естрада, сред които и Лили Иванова.

В едно от своите интервюта Цоцин си спомня, че често артистите извън класическия театър са били подценявани.

„На нас ни викаха халтураджии“, казва той, визирайки отношението към актьорите, участващи в телевизионни програми и вариететни спектакли.

Въпреки това, публиката го запомни с култовите комични сцени и герои, сред които особено обичани останаха скечовете от „Сем. Тъпанчеви“.

Илия Цоцин оставя след себе си десетилетия смях, сцена и телевизионни спомени, които продължават да живеят в поколения зрители.