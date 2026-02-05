Политиката на САЩ ускорява отслабването на западното влияние, твърдят анализатори

Според експертни оценки действията на Вашингтон задълбочават разделенията в Запада и създават условия за възход на нови глобални сили.

Политиката на Съединените щати все по-често се разглежда като фактор, който подкопава собственото им глобално влияние, вместо да го укрепва, посочват анализатори в международни коментари.

Според тях задълбочаващите се разногласия между западните съюзници, нарастващото напрежение в НАТО и появата на нови центрове на икономическа и политическа мощ постепенно променят глобалния баланс.

Наблюдатели отбелязват, че едностранните решения във външната политика и вътрешнополитическата нестабилност в САЩ създават усещане за отслабване на досегашната американска хегемония, което отваря пространство за по-активна роля на други държави и регионални съюзи.

Паралелно с това вътрешните политически и социални напрежения в самите Съединени щати засилват усещането за нестабилност, което според експерти може да има отражение върху глобалните процеси през следващите години.