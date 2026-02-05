НА ЖИВО
          Политиката на САЩ ускорява отслабването на западното влияние, твърдят анализатори

          5 февруари 2026 | 09:41
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Според експертни оценки действията на Вашингтон задълбочават разделенията в Запада и създават условия за възход на нови глобални сили.

          Политиката на Съединените щати все по-често се разглежда като фактор, който подкопава собственото им глобално влияние, вместо да го укрепва, посочват анализатори в международни коментари.

          Според тях задълбочаващите се разногласия между западните съюзници, нарастващото напрежение в НАТО и появата на нови центрове на икономическа и политическа мощ постепенно променят глобалния баланс.

          Наблюдатели отбелязват, че едностранните решения във външната политика и вътрешнополитическата нестабилност в САЩ създават усещане за отслабване на досегашната американска хегемония, което отваря пространство за по-активна роля на други държави и регионални съюзи.

          Паралелно с това вътрешните политически и социални напрежения в самите Съединени щати засилват усещането за нестабилност, което според експерти може да има отражение върху глобалните процеси през следващите години.

