      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          Полският премиер Доналд Туск започна официално посещение в Украйна

          5 февруари 2026 | 12:12 310
          Полският премиер Доналд Туск започна официалното си посещение в Украйна, придружаван от финансовия министър Анджей Домански, съобщи канцеларията на полското правителство в социалната мрежа X, цитирана от Укринформ и Ройтерс.

          Туск пристигна в Киев с влак, където бе посрещнат от украинския външен министър Андрий Сибига, както и от посланиците на двете страни.

          По думите на полския премиер, по време на визитата ще бъдат обсъдени редица въпроси, сред които и подготовката на международната конференция за възстановяването на Украйна, която ще се проведе през юни в Гданск.

          Туск подчерта, че в момент, когато вниманието на света често е насочено към други кризи, посещението му трябва да покаже, че Полша остава един от най-близките съюзници на Украйна.

          Последната среща между Туск и украинския президент Володимир Зеленски се състоя през декември във Варшава, когато бяха обсъдени въпроси, свързани с отбранителното сътрудничество и съвместни проекти, включително в производството на дронове.

