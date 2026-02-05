Полският премиер Доналд Туск започна официално посещение в Украйна

Полският премиер Доналд Туск започна официалното си посещение в Украйна, придружаван от финансовия министър Анджей Домански, съобщи канцеларията на полското правителство в социалната мрежа X, цитирана от Укринформ и Ройтерс.

Туск пристигна в Киев с влак, където бе посрещнат от украинския външен министър Андрий Сибига, както и от посланиците на двете страни.

По думите на полския премиер, по време на визитата ще бъдат обсъдени редица въпроси, сред които и подготовката на международната конференция за възстановяването на Украйна, която ще се проведе през юни в Гданск.

Туск подчерта, че в момент, когато вниманието на света често е насочено към други кризи, посещението му трябва да покаже, че Полша остава един от най-близките съюзници на Украйна.

Последната среща между Туск и украинския президент Володимир Зеленски се състоя през декември във Варшава, когато бяха обсъдени въпроси, свързани с отбранителното сътрудничество и съвместни проекти, включително в производството на дронове.