Посланикът на САЩ в НАТО призова Европа и Украйна да продължат укрепването на отбраната си

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър призова европейските съюзници и Украйна да продължат усилията си за укрепване на отбранителните си способности, като заяви, че това е необходимо за гарантиране на мира на европейския континент.

По думите му, докато се водят преговори за мирно споразумение, Съединените щати ще продължат да доставят въоръжение на съюзниците си в НАТО, които от своя страна предоставят част от техниката на Украйна.

„Украйна трябва да може да се защитава, включително чрез противовъздушна и противоракетна отбрана, както и чрез способности, които ѝ позволяват да предотврати завземането на територията си“, заяви Уитакър.

Той подчерта, че според позицията на американската администрация е важно НАТО да запази единството си, а европейските държави и Канада да продължат да укрепват собствените си отбранителни възможности.

Според него именно силата на Алианса е факторът, който може да предотврати нови конфликти след края на войната.

„Именно тази сила в крайна сметка гарантира мир, така че след приключването на войната да не се стигне до ново нахлуване на европейския континент“, добави той.

Изявлението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на решение на конфликта и дискусиите в рамките на НАТО за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.