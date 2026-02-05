НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятПолитика

          Посланикът на САЩ в НАТО призова Европа и Украйна да продължат укрепването на отбраната си

          5 февруари 2026 | 12:43 400
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър призова европейските съюзници и Украйна да продължат усилията си за укрепване на отбранителните си способности, като заяви, че това е необходимо за гарантиране на мира на европейския континент.

          - Реклама -
            
            

          По думите му, докато се водят преговори за мирно споразумение, Съединените щати ще продължат да доставят въоръжение на съюзниците си в НАТО, които от своя страна предоставят част от техниката на Украйна.

          „Украйна трябва да може да се защитава, включително чрез противовъздушна и противоракетна отбрана, както и чрез способности, които ѝ позволяват да предотврати завземането на територията си“, заяви Уитакър.

          Той подчерта, че според позицията на американската администрация е важно НАТО да запази единството си, а европейските държави и Канада да продължат да укрепват собствените си отбранителни възможности.

          Според него именно силата на Алианса е факторът, който може да предотврати нови конфликти след края на войната.

          „Именно тази сила в крайна сметка гарантира мир, така че след приключването на войната да не се стигне до ново нахлуване на европейския континент“, добави той.

          Изявлението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на решение на конфликта и дискусиите в рамките на НАТО за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След сделката с ЕС: Индия подписва търговско споразумение и със САЩ

          Никола Павлов -
          Вашингтон ще намали митата, а Делхи ще спре да купува руски петрол
          Инциденти

          Трагедия в Индия: Три сестри загинаха след забрана да играят мобилна игра

          Пола Жекова -
          Бащата обяснява, че дъщерите му развили „екстремна зависимост от всичко корейско“, включително музика, филми и телевизионни предавания
          Война

          Руски дронове и ракети удариха Киев, има ранени и щети по жилищни сгради

          Дамяна Караджова -
          Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи и за пострадал мъж в района
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions