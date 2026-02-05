Посланикът на САЩ в НАТО призова Европа и Украйна да продължат укрепването на отбраната си

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър призова европейските съюзници и Украйна да продължат усилията си за укрепване на отбранителните си способности, като заяви, че това е необходимо за гарантиране на мира на европейския континент.
По думите му, докато се водят преговори за мирно споразумение, Съединените щати ще продължат да доставят въоръжение на съюзниците си в НАТО, които от своя страна предоставят част от техниката на Украйна.
Той подчерта, че според позицията на американската администрация е важно НАТО да запази единството си, а европейските държави и Канада да продължат да укрепват собствените си отбранителни възможности.
Според него именно силата на Алианса е факторът, който може да предотврати нови конфликти след края на войната.
Изявлението идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на решение на конфликта и дискусиите в рамките на НАТО за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.