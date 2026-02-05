Пред провал: Депутатите два пъти не събраха кворум за промените в Изборния кодекс

Депутатите отново излязоха в почивка заради липса на кворум, след като при възобновяване на дебатите по второто четене на промените в Изборния кодекс бе поискана нова проверка на присъстващите в пленарната зала.

Искането дойде от Красимир Йорданов („БСП – Обединена левица“), който настоя преди гласуването да бъдат включени камерите на БНТ и да бъде направена проверка на кворума.

След електронната регистрация системата отчете 120 народни представители в залата, което наложи прекъсване на заседанието. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви нова регистрация в 13:00 часа.

По-рано през деня парламентът вече беше прекъснал работа по сходна причина. Тогава, преди гласуване на предложение за пряко излъчване по БНР, отново бе установена липса на кворум, след което председателстващият даде 15 минути почивка. Тогава в залата се регистрираха 111 депутати.