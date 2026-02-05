НА ЖИВО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан": Реакцията на институциите наподобява фолклор
          Пред провал: Депутатите два пъти не събраха кворум за промените в Изборния кодекс

          5 февруари 2026 | 12:45 670
          Депутатите отново излязоха в почивка заради липса на кворум, след като при възобновяване на дебатите по второто четене на промените в Изборния кодекс бе поискана нова проверка на присъстващите в пленарната зала.

          Искането дойде от Красимир Йорданов („БСП – Обединена левица“), който настоя преди гласуването да бъдат включени камерите на БНТ и да бъде направена проверка на кворума.

          След електронната регистрация системата отчете 120 народни представители в залата, което наложи прекъсване на заседанието. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви нова регистрация в 13:00 часа.

          НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс НС гласува на второ четене промените в Изборния кодекс

          По-рано през деня парламентът вече беше прекъснал работа по сходна причина. Тогава, преди гласуване на предложение за пряко излъчване по БНР, отново бе установена липса на кворум, след което председателстващият даде 15 минути почивка. Тогава в залата се регистрираха 111 депутати.

